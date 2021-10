Voici à quoi il ressemblait avant la chute radicale de poids

Adamari López : Voici à quoi il ressemblait avant la chute de poids radicale | Instagram

La boricua Adamari López il y a quelques mois s’est vanté dans ses réseaux de son changement d’excellents résultats après avoir chuté de poids, car elle a l’air plus mince que jamais à ses 50 ans et aujourd’hui elle est l’exemple de beaucoup de gens.

Le beau présentatrice la télévision est de plus en plus fière de sa transformation physique, qui, bien qu’encore en cours, montre déjà un avant et un après impressionnant.

En fait, il a révélé que même pendant le week-end, il ne se repose pas de sa routine d’exercice, ce qui a été essentiel pour obtenir les résultats.

Justement, c’est son coach qui lui a rappelé à quel point il peinait il y a 7 mois pour perdre les kilos en trop et à quoi il ressemble actuellement après avoir dit adieu à 10 kilos de surpoids.

Dans les photographies publiées par Trochez, la femme portoricaine apparaît en train de courir sur le dos au même endroit, avec le décalage horaire et aussi sa composition corporelle, car il y a un avant et un après notable dans lequel Adamari López semble plus mince.

Alors que l’image la plus récente montre la mère d’Alaia, 6 ans, vêtue d’une chemise blanche basique et d’un legging beige pour terminer sa séance avec beaucoup de discipline et de persévérance.

Il convient de noter que ce sont quelques-unes des comparaisons qui ont été partagées, car fière de ce qu’elle a accompli, elle partage constamment ce type de photographies.

Cependant, il est important de mentionner que votre processus d’amélioration de la santé et du bien-être dure depuis longtemps.

Et, comme elle l’a elle-même expliqué, depuis 2020 elle a commencé à faire de l’activité physique, mais elle n’a pas réalisé les changements souhaités car elle n’a pas modifié son alimentation.

C’est pour cette raison que lorsqu’elle a commencé à être plus rigoureuse dans son alimentation et à suivre à la lettre les conseils de Weight Watchers, c’est qu’elle a pu se vanter d’une silhouette plus tonique et qu’elle a l’air plus radieuse que jamais, d’ailleurs maintenant elle est beaucoup plus sûr de soi.

En revanche, l’ancien partenaire de Toni Costa a avoué qu’aucune opération de perte de poids n’avait été pratiquée.

Après un cancer, qui est la seule opération que j’ai subie de ma vie, je ne suis pas allée à l’hôpital. Au début, quand j’ai commencé avec WW, j’ai perdu environ 10 livres, et j’ai aussi commencé à faire de l’exercice et la première partie s’est plutôt bien passée pour moi », a-t-il déclaré.

De plus, López a également détaillé son plan d’alimentation pour réaliser ces changements, puisqu’il doit être conscient de ce qu’il mange ou ne mange pas, ils leur donnent un guide, avec de nombreuses recettes de choses saines, mais vous pouvez également mettre les points des choses que vous mangez et vous pouvez les suivre parce que tout a un code-barres et vous pouvez le compter

C’était difficile pour moi d’avoir un régime où je n’ai qu’à manger des protéines ou je ne peux pas manger de glucides, ici je peux manger dans les bonnes portions ».

Il ne fait aucun doute que l’actrice est un exemple à suivre pour beaucoup de gens, car elle montre qu’il n’y a pas d’âge pour avoir l’air et se sentir mieux dans sa peau.