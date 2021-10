Yanet García : Voici à quoi il ressemblait lors de son premier jour dans le programme Hoy | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García est de plus en plus surprenante par sa beauté et c’est que depuis qu’elle est apparue dans l’émission Today, elle a réussi à faire tomber amoureux de tout son être des millions d’internautes et à chaque fois elle a fait monter la température à plus qu’elle ne le pouvait. .

C’est en 2018 que Yanet García est revenu sur le petit écran, en fait c’était le 12 mars pour être exact et ce jour-là était la grande première de la nouvelle saison du Programme d’aujourd’hui sous la production de Magda Rodríguez.

En fait, à ce moment-là, quelques jours avant que Yanet ne revienne rechargée à la télévision, cela a provoqué une controverse, car tout le monde s’attendait à la revoir en donnant la météo, cependant, ce qu’ils attendaient le plus, c’était sa tenue.

Et quel retour celui de Yanet, qui avec une robe rouge moulante faisait la sensation dans la matinée de Televisa et pas seulement dans le la télé national, puisque certains affirment qu’avec sa beauté, il a réussi à éclipser Andrea Legarreta et Galilea Montijo.

Comme prévu, des milliers d’internautes n’ont pas hésité à s’exprimer sur les réseaux sociaux, puisque ceux qui ne la connaissaient pas ont été impressionnés par Yanet, tandis que d’autres ont applaudi son travail à Hoy, tandis que les plus critiques considèrent qu’elle n’a rien à faire dans le Matin.

Cependant, son séjour dans le programme a été un peu court, puisque juste avant le début du contingence sanitaire, il a déménagé aux États-Unis avec son partenaire qui n’est plus un partenaire aujourd’hui.

Et c’est grâce à ce grand changement qu’il a pu grandir de manière extrêmement impressionnante, puisqu’il est désormais le Mexicain avec le plus de followers sur la plateforme OnlyFans et ajoute de plus en plus d’admirateurs sur tous les réseaux sociaux.

Il y a quelques heures, nous vous informions en effet que Yanet García a une nouvelle fois ravi ses 14 millions de followers sur le célèbre réseau social Instagram avec une vidéo, dans laquelle elle profite d’un massage sous son charme.

C’est lors d’un massage pour lever ses charmes, que Yanet García en a profité pour enregistrer une vidéo pour ses fans.

Pendant la vidéo, l’actrice et animatrice mexicaine apparaît allongée sur le ventre sur une table de massage et laisse très peu de place à l’imagination, car en réalité il semble qu’elle n’ait aucun vêtement qui la recouvre.

« J’aime cet endroit, je t’aime Flávia (j’aime cet endroit, je t’aime, Flavia) », crie-t-elle pendant qu’ils la massent.