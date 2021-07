Voici à quoi pourrait ressembler la gamme AirPods avec la refonte des AirPods 3

in

Pour l’instant, les rumeurs sur les AirPods 3 sont rares. Alors que de nombreuses sources ont suggéré que le produit serait lancé au premier semestre, il est maintenant plus clair qu’Apple réserve son annonce pour les mois à venir.

Et lorsque la société annoncera enfin les AirPods 3, je ne pense pas qu’Apple tuera ses écouteurs sans fil de deuxième génération et, en fait, offrira plus d’options aux utilisateurs, comme il l’a fait à l’époque avec le ligne iPod.

La famille AirPods est un succès. Il se vend très bien et va de 150 $ à 550 $. Il est connu pour sa praticité, fonctionnant comme « par magie » avec les produits Apple et ayant un son équilibré.

Bien que la société ait abandonné les AirPod d’origine pour le modèle de deuxième génération, je ne pense pas que la même chose se produira lorsque la société présentera sa troisième génération. Si les rumeurs s’avèrent vraies, Apple introduira un nouveau facteur de forme, ce qui signifie que certains utilisateurs préféreraient toujours des écouteurs sans fil avec le design original.

J’utilise les AirPods Pro tous les jours. J’adore l’ANC et la façon dont les écouteurs s’adaptent parfaitement à mes oreilles, mais mes AirPods de deuxième génération me manquent également, car la batterie est totalement morte.

Quand Apple sortira les AirPods 3, je l’achèterai probablement parce que j’aime vraiment la sensation que ressentent les écouteurs dans mes oreilles lorsque je ne veux pas trop me concentrer sur une chanson ou que je veux simplement passer un appel.

Comme le suggèrent les rumeurs, les AirPods de troisième génération ne comporteront pas de mode de suppression active du bruit ou même de transparence, bien que son nouveau facteur de forme soit probablement meilleur pour isoler le son.

Comme certaines personnes ont des problèmes avec la conception des AirPods Pro, qui sera probablement similaire à cette nouvelle génération, si Apple tue les AirPods 2, non seulement ce serait un problème pour certains utilisateurs, car cela tuerait également le facteur de forme EarPods qui a été populaire depuis plus d’une décennie maintenant.

Que se passera-t-il quand Apple présentera les AirPods 3 ?

Voici donc ce que je pense qu’Apple va faire :

Conservez les AirPod de deuxième génération avec un étui de chargement standard pour moins de 150 $ ; Placez les AirPods 3 entre 150 $ et 200 $ avec uniquement l’option de boîtier de chargement sans fil ; Conservez les AirPods Pro d’origine pour 250 $, car les rumeurs suggèrent que la prochaine génération sera beaucoup plus sophistiquée; Gardez AirPods Max dans son prix de 550 $ ou même une remise de 50 $.

Comme à l’époque avec son énorme gamme d’iPod, Apple introduira probablement plusieurs nouveaux AirPod au fil des ans, sans que l’un morde les ventes de l’autre.

Si le processeur H1 devient la puce standard, Apple pourrait en introduire de nouvelles pour les modèles plus sophistiqués/plus chers et n’apporter que quelques fonctionnalités aux autres gammes d’AirPods en tant que mode de transparence uniquement ou uniquement ANC.

Si la société prépare ses AirPods Pro de suivi de la condition physique d’ici 2022, Apple a une bonne marge pour étendre sa gamme, car des AirPods Pro au Max, il y a un bond de 300 $.

Emballer

Une chose est sûre : la gamme AirPods est là pour rester. Comme nous sommes tous impatients qu’Apple présente un nouveau modèle, je pense que la société dévoilera plusieurs nouveaux modèles au fil des ans.

Si nous regardons les Beats Studio Buds, nous pouvons voir qu’Apple peut créer différents écouteurs sans fil, prendre quelques fonctionnalités et offrir toujours une excellente expérience, comme nous l’avons noté dans notre revue ici.

Vous attendez avec impatience les AirPods 3 ? Que pensez-vous qu’il se passera avec la gamme AirPods ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

