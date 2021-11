Voici à quoi pourrait ressembler l’Apple Car, selon les experts automobiles

Apple travaille sur une voiture électrique depuis des années. À ce jour, Apple n’a pas encore confirmé l’existence de la voiture, mais des rapports sur le projet Titan circulent depuis 2014. En 2018, Apple a perdu un déni plausible après avoir enregistré 27 véhicules autonomes auprès du DMV californien. Que la voiture ait vu le jour ou non, une Apple Car était clairement en préparation.

Près de quatre ans plus tard, Apple n’a toujours partagé aucune information officielle sur son projet de voiture électrique. Nous sommes toujours dans le noir. Mais en utilisant les différents brevets qui ont fait leur chemin en ligne, Vanarama a créé un incroyable modèle 3D de la voiture Apple que vous devez voir.

Le modèle Apple Car 3D tente de prédire l’avenir

Avant de continuer, notons que personne n’a la moindre idée de ce à quoi ressemblera l’Apple Car. Apple n’est plus aussi doué pour garder les secrets qu’avant, mais la sortie de la voiture électrique est probablement dans au moins trois ans, voire plus. Il y a de fortes chances que même Apple ne sache pas à quoi ressemblera le produit final. Cela dit, c’est à peu près aussi bon que possible pour l’instant.

Comme le souligne ., le rendu de Vanarama de l’Apple Car s’inspire clairement du Cybertruck de Tesla. Cela dit, il est beaucoup moins anguleux que le prochain Cybertruck et ressemble en fait plus à un produit fini qu’à la vision bizarre d’Elon Musk sur l’avenir.

Lorsque vous faites pivoter le modèle, vous pouvez accéder à tous les brevets dont Vanarama s’est inspiré lors de la conception de cette maquette. En partant du haut de la voiture, on voit la structure sans montant (brevet US10309132B1) qui comprend le pare-brise, les vitres et le toit ouvrant. Cela devrait limiter les obstacles lorsque vous regardez dans ou hors de la voiture d’Apple. On peut également voir les portes adaptatives (brevet US10384519B1) avec des vitres évidées qui devraient faciliter l’entrée et la sortie de la voiture.

Vanarama a également apporté une touche supplémentaire à l’extérieur avec une grille en maille qui s’inspire du Mac Pro, des poignées de porte rétractables qui ressemblent aux boutons latéraux d’un iPhone et la finition blanche givrée est apparue pour la première fois sur l’iPhone 4. Aucun de ceux-ci sont liés aux brevets.

Jetant un coup d’oeil à l’intérieur de la voiture

À l’intérieur du modèle 3D de Vanarama de la voiture Apple. Source de l’image : Vanarama

L’intérieur tente également de rassembler les brevets en un seul design cohérent.

Tout d’abord, nous avons le tableau de bord personnalisable (brevet EP2581248B1). Les conducteurs pourront organiser les commandes comme bon leur semble. Il existe également des écrans sans couture (brevet US20200214148A1) qui s’étendent sur toute la longueur du tableau de bord et de la console centrale, ainsi qu’un assistant automatisé intelligent (brevet JP2020173835A) intégré au volant. Même comparé à la sélection de véhicules modernes incroyablement avancés, cela ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction.

Il y a une chance que 2022 puisse aller et venir sans un seul mot d’Apple à propos du projet Titan. En attendant, nous devrons compter sur des prédictions amusantes comme celles-ci pour nous remonter le moral.