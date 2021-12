Voici à quoi pourrait ressembler le tableau de bord de Battlefield 2042

DICE a choisi de ne pas ramener un certain nombre de fonctionnalités classiques lors du développement Champ de bataille 2042. L’un d’eux est le tableau de bord standard, qui montre généralement votre place parmi votre équipe, ainsi que les joueurs ennemis.

La version de Battlefield 2042 ne suit vraiment que vos propres performances et offre des conseils généraux sur la façon dont le reste des escouades de votre équipe se débrouillent. Il n’y a aucun moyen de comparer vos propres performances à celles des autres. Bien que le jeu ait des problèmes plus urgents à résoudre, les joueurs déplorent la mort du tableau de bord depuis avant même le lancement de Battlefield 2042.

DICE a finalement en quelque sorte reconnu le désir de la communauté d’avoir un tableau de bord traditionnel, mais la version que nous pourrions obtenir sur toute la ligne n’apparaîtra probablement qu’à la fin du tour. Comme la communauté Battlefield est connue pour le faire, certains des membres les plus industriels ont proposé leurs propres solutions.

Nous venons de voir une refonte impressionnante de l’écran de déploiement, et maintenant c’est au tour du tableau de bord. L’utilisateur de Reddit, PowaPop, a proposé une conception assez basique de ce à quoi pourrait ressembler le tableau de bord, en utilisant une grande partie du même langage de conception utilisé par le reste de l’interface utilisateur du jeu.

Cette version est conçue pour être montrée à la fin du match, sur une page séparée avant le tour du ruban. La mise en page a suffisamment de place pour les kills, les passes décisives, les réanimations et un score global pour chaque joueur.

Les versions précédentes du tableau de bord de Battlefield incluaient plus de détails, mais elles semblent s’affiner à chaque nouveau jeu. Néanmoins, cette conception pourrait être un compromis décent et ne change même pas considérablement l’apparence, comme nous l’avons vu avec d’autres projets créés par la communauté.

DICE a récemment déployé le dernier patch de Battlefield 2042 cette année, alors que le studio se prépare pour les vacances. La mise à jour, bien que plus petite que son prédécesseur, a apporté un certain nombre d’ajustements d’équilibre bienvenus et des changements majeurs à Breakthrough sur certaines cartes.