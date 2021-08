Voici à quoi pourrait ressembler Starfield en 8K – et comment cela pourrait fonctionner sur Xbox Series X

C’est la prochaine grande sortie tant attendue de Bethesda Game Studios, et elle est prête à nous emmener vers les étoiles. Mais à quoi ressembleraient les aventures intergalactiques de Starfield dans une somptueuse résolution 8K ?

C’est une question à laquelle la chaîne YouTube MR.C&A Video911Game a répondu, qui traite aujourd’hui nos yeux d’une IA haut de gamme 8K de la bande-annonce de Starfield de l’E3 2021.

Régalez-vous les yeux ci-dessous : il n’y a pas de nouvelles images en soi, mais c’est un avant-goût de ce que ceux qui utilisent un GPU ultra-haut de gamme comme le RTX 3090 pourraient être en mesure d’atteindre sur PC lors du lancement de Starfield le 1er novembre 2022 :

Analyse : Un espoir pour le jeu sur console 8K ?

Dans l’état actuel des choses, Starfield devrait être une exclusivité pour les plates-formes Xbox – tout ce qui peut accéder au Game Pass, essentiellement, qu’il s’agisse d’un appareil de jeu Xbox Series X, PC ou Xbox Cloud. Cela exclut actuellement la PS5.

Mais la Xbox Series X ou la PS5 pourraient-elles quand même exécuter le jeu en 8K ? Il est peu probable que nous voyions autre chose que le matériel PC le plus puissant capable d’exécuter le jeu à un niveau proche des résolutions 8K présentées dans la bande-annonce remasterisée ci-dessus. Même les cartes graphiques existantes les plus puissantes, d’un ordre de grandeur plus puissantes que celles de la PS5 ou de la Xbox Series X, auraient du mal à atteindre ces résolutions élevées, le 8K n’étant réalisable que grâce aux techniques de rendu de l’IA comme DLSS et FSR.

Ceci malgré le fait que la PS5 et la Xbox Series X, avant le lancement, étaient annoncées comme des consoles compatibles 8K. Alors que peu de gens s’attendaient à ce que quoi que ce soit d’autre que les jeux les moins exigeants s’approche de la résolution 8K, jusqu’à présent, aucune des deux consoles n’a poussé les fonctionnalités accessibles en 8K.

Y a-t-il donc un avenir pour les jeux 8K sur ces consoles ? Le seul rayon de lumière serait assis avec le streaming du jeu. La sortie vidéo 8K est toujours possible à partir de ces consoles et de leurs ports HDMI 2.1, et le traitement vidéo 8K est beaucoup plus facile à gérer que les jeux 8K natifs embarqués. À condition que les centres de données de jeux en nuage soient suffisamment puissants pour fournir des flux de résolution 8K et que les vitesses Internet des joueurs permettent de diffuser régulièrement des vidéos 8K, les jeux en nuage à 8K peuvent être la voie à suivre pour tout espoir de 8K Starfield sur consoles.