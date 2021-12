Voici à quoi ressemblaient les acteurs de Love Actually à l’époque et voici à quoi ressemblent les acteurs de Love Actually

Keira Knightley (Juliette)

Keira Knightley (. / Shutterstock)

Keira avait 18 ans au moment du tournage du film. Elle est peut-être l’une des actrices les plus connues du casting aujourd’hui grâce à ses multiples rôles à Hollywood et son rôle d’ambassadrice de Chanel. Il a actuellement 36 ans.

Hugh Grant (le premier ministre)

Hugh Grant (. / Shutterstock)

Au moment de tourner le film, il avait également 42 ans, tout comme Colin Firth. A cette époque, Hugh était l’un des acteurs les plus en vue d’Angleterre pour d’autres films romantiques comme Notting Hill. Il a actuellement 61 ans.

Thomas Brodie-Sangster

Thomas Brodie Sangster (. / Shutterstock)

Le plus petit du casting et le plus tendre de par l’histoire de son personnage, un garçon aux prises avec le duel de sa mère avec son père, joué par Liam Neeson. Actuellement il a 31 ansmais au moment du film, il avait 12 ans.

Colin Firth

Colin Firth (IMDb / .)

L’acteur oscarisé avait 42 ans lorsqu’il était dans L’amour en fait et depuis lors, il a été acclamé par la critique pour d’autres films tels que Le discours du roi. Il a actuellement 61 ans.