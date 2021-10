Thalía : Voici à quoi ressemblait la chanteuse il y a 33 ans à timbiriche | Instagram

La interprète La mexicaine Thalía a commencé sa carrière artistique depuis son enfance et à ce jour, elle continue de se faire connaître grâce à son talent, son charisme et tout ce qu’elle partage avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Malgré tout, pour être vrai, c’était son entrée dans Timbiriche, en septembre 1986, qui l’a propulsée au rang de célébrité et l’a amenée à devenir l’excellente artiste qu’elle est aujourd’hui.

L’aussi actrice il rejoint le groupe d’enfants pour prendre la place laissée par Sasha Sökol, après avoir démontré son talent de chorus girl dans la comédie musicale « Vaselina ».

Malgré le fait qu’au moment de sa constitution, le groupe avait déjà sorti six albums, avec Thalía trois autres sont sortis, à partir desquels les chansons Si no es ahora, Besos de Ceniza et Con Todos menos Conmigo sont sorties.

En outre, de la voix de la femme de Tommy Mottola sont également venus les tubes Tú y yo Somos uno, Ámame Hasta con los Dientes, entre autres.

Après ces temps d’or de Timbiriche, d’autres succès sont venus qui l’ont catapultée pour devenir l’une des artistes latines les plus réussies d’aujourd’hui.

A noter que Thalía est restée à Timbiriche pendant environ trois ans et malgré le fait que son séjour ait été un peu court, c’était largement le temps de se faire connaître et de faire ses premiers pas dans la comédie.

C’est ainsi qu’il participe aux feuilletons Pobre Señorita Limantour et Quinceañera, ce dernier étant son premier grand rôle au petit écran.

En 1990, quelques mois après avoir dit au revoir à Timbiriche, Thalía a continué à se préparer artistiquement et a sorti l’album éponyme Thalía, son premier matériel en tant que soliste à partir duquel les chansons Amarillo Azul et Un Pacto Entre los Dos ont émergé.

Un an plus tard, il publie l’album Mundo de Cristal, avec lequel il obtient un double disque d’or grâce à ses ventes élevées.

De cette façon, dans les années 90, Thalía a réussi à devenir l’actrice la plus aimée des feuilletons mexicains grâce à ses rôles dans María Mercedes, Marimar, María la del Barrio et Rosalinda, ce qui est sa dernière apparition dans ce type d’histoire. .

Alors qu’elle triomphe en tant qu’actrice, elle le fait aussi sur scène avec les albums Love, En Éxtasis, Amor a la Mexicana et Arrasando, avec lesquels elle conquiert ses fans à travers le monde.

Et bien que Tommy Mottola soit le principal moteur de la carrière de Thalía, le début de leur relation et le mariage qui a suivi ont poussé l’artiste à quitter sa résidence au Mexique pour se consacrer à temps plein à l’amour de sa vie.