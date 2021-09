Voici à quoi ressemblait Rosalia lorsqu’elle était adolescente avant d’être célèbre; Une photo incroyable devient virale – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Rosalía est sans aucun doute l’une des artistes les plus importantes d’aujourd’hui, car, en plus de son grand talent, elle a des millions de fans à travers le monde qui l’admirent à la fois pour sa musique et pour son style incroyable ; Cependant, ces derniers jours, une photo a circulé sur les réseaux où la chanteuse apparaît pendant son adolescence et a rendu fous ses followers, qui sont surpris par le grand changement de look des Espagnols au fil des ans.

La photo montre une Rosalía plus jeune avec un look plus alternatif, avec une partie de ses cheveux rasés et sans autant de maquillage que celui qu’elle utilise maintenant.

Rosalía, qui a 28 ans aujourd’hui, est une icône de la mode pour ses followers, qui la prennent généralement comme référence en matière de tenue vestimentaire, même Kylie Jenner a recréé les looks de la chanteuse. La photo de son adolescence a été divulguée dans le cadre d’un fil Twitter, dans lequel l’utilisateur @realdramadrid a invité ses abonnés à partager qui avait été la personne la plus célèbre avec laquelle ils avaient partagé des cours à l’école ; c’est l’utilisateur @isart_clara qui a dévoilé la photo choquante de Rosalía.

