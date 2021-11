Voici à quoi ressemblait Salma Hayek sur le tapis de « House of Gucci »

Salma Hayek : Voici à quoi il ressemblait sur le tapis « House of Gucci » | Instagram

Le célèbre actrice Salma Hayek a réussi à surprendre ses millions de followers avec une robe chère sur le tapis de « Maison de gucci« Être sans aucun doute une sensation parmi les personnes présentes et bien sûr sur les réseaux sociaux.

Récemment, la belle actrice mexicaine a foulé le grand tapis avec Lady Gaga, Jared Leto et Adam Driver.

Sans aucun doute, des paillettes et beaucoup de glamour ont joué dans la première du film tant attendu sur la poire de l’entrepreneur de mode, Maurizio Gucci, qui s’appelle « House of Gucci ».

La Mexicaine Salma Hayek a volé les regards avec sa tenue par une chaude nuit londonienne, où elle n’a cessé d’exprimer son enthousiasme pour ce nouveau défi à Hollywood.

L’actrice mexicaine était accompagnée au gala par les co-stars du film qui s’ouvre ce 24 novembre prochain, parmi eux Lady Gaga, Jared Leto et Adam Driver.

La célèbre a quitté sa tenue d’héroïne qu’elle porte dans le film Marvel, Eternals, pour porter une élégante robe dorée qui a fait sensation parmi les participants.

A noter que la robe Gucci a été customisée pour Hayek, elle avait des plis et des manches courtes et une coupe en V, contrairement au costume d’origine avec des manches longues et un nœud au niveau du cou.

La Mexicaine accessoirisée d’un collier Gucci Haute Joaillerie Hortus Delicicarum et d’un bracelet en or et diamants.

Comme prévu, les yeux se sont tournés vers l’actrice oscarisée du film Frida, puisque l’élégante pièce choisie pour le gala à Londres aurait un coût approximatif de 400 000 dollars, même si pour la célèbre elle ne lésine pas sur l’acquérir étant donné que son mari, l’homme d’affaires français François-Henri Pinault, dirige l’emporium Kering, qui appartient précisément à Gucci.

Hayek s’est sans aucun doute caractérisée par son style sur le tapis rouge, où elle défile généralement dans des robes moulantes et des vêtements à motifs.

Dans ses réseaux sociaux, elle a également démontré son affinité pour les marques cotées telles que Bottega Veneta et Balenciaga, en plus d’être attirée par les créateurs Jonathan Simkhai et Gucci.

En revanche, Lady Gaga, qui portait une robe violette Gucci, incarne Patrizia Reggiani, l’ex-femme du magnat de la mode Maurizio Gucci, tué en 1995, tandis que Hayek incarnera « Giuseppina « Pina » Auriemma », voyante et amie. de Reggiani.

Le casting du film réalisé par Ridley Scott n’a pas lésiné sur les éloges. Al Pacino a plaisanté sur le moment où il a rencontré Jared Leto lors d’un tournage à Rome pendant la quarantaine.

Je ne savais pas qui il était, et tout d’un coup, il est venu vers moi et m’a dit « papa », j’ai demandé à quelqu’un de m’aider, et quelqu’un l’a fait parce qu’il m’a crié dessus que c’était Jared. Je viens de me prosterner devant lui, j’étais devant un génie. »