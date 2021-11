Voici à quoi ressemble ‘La Fama’, la nouvelle Rosalía avec TheWeeknd

La Fama est le titre du nouveau single de Rosalía, sorti le jeudi 11 novembre. Dans cette œuvre, l’artiste a la collaboration du canadien The Weeknd, qui ose chanter en espagnol. Son clip vidéo dépasse déjà les 2 millions de vues sur YouTube.

Rosalía a déjà une nouvelle vidéo. Après avoir publié un aperçu de quelques secondes, la chanteuse a sorti son nouveau morceau, ‘La Fama’, un aperçu de ce qui sera son prochain album, ‘Motomami’. Une chanson qui sonne comme de la bachata, un genre très éloigné de ce à quoi le Catalan et TheWeeknd, un collaborateur de cette chanson, sont habitués.

La Fama, la nouvelle chanson de Rosalía en collaboration avec The Weeknd

A cette occasion, Rosalía collabore avec The Weeknd sur cette nouvelle chanson. « La célébrité est un mauvais amant, c’est un traître… », chante le Canadien. Dans la vidéo, on voit l’artiste danser et s’approcher sensuellement de sa table tout en la regardant avec intérêt.

Les abonnés du chanteur peuvent désormais profiter de la chanson complète qui est sortie il y a quelques minutes sur YouTube et qui a réussi à dépasser les attentes élevées qui lui avaient été placées.

Le thème est une bachata dont les paroles parlent des dangers de la popularité et du succès. « La célébrité est un mauvais amant et elle ne va pas vraiment vous aimer », dit son refrain.

Le Catalan explique à propos de la composition : « Je voulais écrire, à ma manière, une bachata avec une petite histoire autour de l’ambition. Prenant comme référence les paroles de Rubén Blades ou Patti Smith et les thèmes de l’Aventure, j’ai fini par écrire une histoire d’amour avec la célébrité ».

Le thème est une bachata dont les paroles parlent des dangers de la popularité et du succès. « La célébrité est un mauvais amant et elle ne va pas vraiment vous aimer », dit son refrain.

Le Catalan explique à propos de la composition : « Je voulais écrire, à ma manière, une bachata avec une petite histoire autour de l’ambition. Prenant comme référence les paroles de Rubén Blades ou Patti Smith et les thèmes de l’Aventure, j’ai fini par écrire une histoire d’amour avec la célébrité ».

Et vous entendez déjà cette superbe chanson ? Comme toujours, nous vous laissons le lien pour que vous puissiez les écouter :