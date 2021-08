Voici à quoi ressemble la Nintendo Switch à côté du Steam Deck de Valve

in

Image : Nintendo / Valve

Le mois dernier, après quelques rumeurs, Valve a officiellement dévoilé le Steam Deck – un nouveau système de jeu portable de style Switch.

IGN a obtenu un accès exclusif à la technologie à l’origine, mais maintenant Valve a ouvert des sessions de jeu “pratiques” à de nombreux autres médias. Cela a abouti aux comparaisons habituelles auxquelles vous vous attendez chaque fois que du nouveau matériel est publié.

Sean Hollister de The Verge a publié une comparaison côte à côte du nouveau système de Valve à côté de l’ordinateur de poche hybride de Nintendo, et comme vous pouvez vous y attendre – le Steam Deck est beaucoup plus gros que le Switch. Hollister lui-même note à quel point c’est “ginormous” par rapport au système de Nintendo.

J’ai tenu et joué au Steam Deck. C’est énorme par rapport à une Nintendo Switch. Cela ne me dérangeait pas nécessairement. https://t.co/1GfGXRua4f pic.twitter.com/XLbDE9D9s2 – Sean Hollister (@StarFire2258) 6 août 2021

Bien entendu, les comparaisons ne s’arrêtent pas là. Le producteur de vidéo Giant Bomb, Jan Ochoa, est allé un peu plus loin avec une photo du Steam Deck aux côtés non seulement du Switch mais aussi d’un Sega Game Gear, PlayStation Vita et du système classique de Nintendo, le Game Boy Advance.

Pour comparer les tailles, voici un GBA, Vita, Switch, Steam Deck et un Game Gear ! pic.twitter.com/3uPYTJ0NmN— Jan Ochoa (@_janjerome) 6 août 2021

Malheureusement, il n’y a pas encore de comparaisons côte à côte du Switch OLED à côté du Steam Deck, car le modèle révisé de Nintendo n’est pas disponible avant octobre. Cependant, nous avons les dimensions des deux systèmes. Chaque appareil comprendra un écran de 7 pouces.

Commutateur OLED : 239 mm x 102 mm x 28,7 mm

Pont vapeur : 298 mm x 117 mm x 49 mm

Le Steam Deck de Valve est disponible à la réservation dès maintenant dans certaines régions et commencera à être expédié en décembre 2021.

Que pensez-vous du Steam Deck par rapport à la taille de la Switch ? Et ces autres portables exposés ? Est-ce la taille que vous attendiez? Laissez vos pensées ci-dessous.