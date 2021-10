Voici à quoi ressemble la nouvelle couleur verte Apple Watch Series 7 dans le monde réel

Nous venons tout juste de mettre la main sur la nouvelle Apple Watch Series 7 et nous avons le nouveau modèle vert. On a beaucoup parlé de ce à quoi ressemblent réellement les nouvelles couleurs de la montre, en particulier le vert, car c’est celui qu’Apple choisit de commercialiser le plus en vue. Maintenant que nous l’avons vu, nous pouvons affirmer avec confiance que c’est l’une des meilleures finitions en aluminium qu’Apple ait jamais livrées.

Dans les supports marketing d’Apple, la montre semble beaucoup plus verte que dans la vraie vie. J’ai d’abord été déçu par cela, mais après avoir passé du temps avec, je suis heureux qu’il ne soit pas trop vibrant. Il est toujours clairement vert, mais a un aspect sombre qui donne l’impression d’être dur à cuire.

Je l’aime beaucoup plus que les précédentes finitions gris sidéral d’Apple ou même la nouvelle finition minuit. Il fait très sombre sous certains angles et semble même noir dans certains cas. Mais dans un bon éclairage, c’est un vert forêt élégant. J’ai la série 7 verte associée à la nouvelle bande à maillons en cuir vert séquoia, et la bande haut de gamme est fantastique sur cette finition en aluminium.

Vous pouvez voir la montre en aluminium vert côte à côte avec la série 6 en acier inoxydable doré. Les bords plus arrondis rendent vraiment justice à ces nouvelles couleurs en aidant la lumière à les frapper aux bons endroits. J’ai toujours préféré les montres en acier inoxydable aux modèles en aluminium, mais cette nouvelle finition verte est la première en aluminium que j’aime vraiment.

De l’avant de la montre, vous pouvez clairement voir qu’elle est verte à cause de la couronne numérique verte. Les bords autour de l’écran sont bien sûr beaucoup plus fins, de sorte que les cadrans verts de la montre vont vraiment jusqu’au bord du boîtier et se rapprochent juste assez pour toucher le boîtier vert pour que cela ressemble à un objet continu.

Si vous ne savez pas quelle couleur d’aluminium Apple Watch choisir cette année, jetez-y un coup d’œil en personne. Ils sont bien meilleurs dans les magasins Apple que sur le Web. Même les modèles rouges et bleus sont plus beaux en personne.

Que pensez-vous de l’Apple Watch Series 7 verte ? Souhaitez-vous qu’Apple apporte cette nouvelle finition à plus d’appareils ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

