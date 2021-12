Voici à quoi ressemble la photo des séries éliminatoires de la NFL avant la semaine 15

Nous avons eu un mouvement majeur dans l’image des séries éliminatoires cette semaine, alors ne perdons pas de temps et plongeons-nous.

N°1 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-4)

Adversaires restants : Bills, Colts, Jaguars, Dolphins

Finition projetée : 12-5

Eh bien, nous y sommes. Les Patriots sont allés 7-0 au cours des huit dernières semaines et sont soudainement la classe de l’AFC à un moment où tout le monde a du mal à être constant. C’est là que l’avantage de Bill Belichick brille, car il trouvera des moyens de gagner des matchs. Bon sang, regardez Monday Night Football où Mac Jones n’a lancé le ballon que trois fois à cause du vent, et la Nouvelle-Angleterre a toujours battu Buffalo.

N°2 : Titans du Tennessee (9-4)

Adversaires restants : Steelers, 49ers, Dauphins, Texans

Finition projetée : 11-6

Les Titans ont un excellent calendrier de back-end, mais ils luttent toujours contre des adversaires de premier plan sans Derrick Henry. Boiter dans les séries éliminatoires pourrait être le meilleur que cette équipe puisse s’attendre à clôturer 2021.

N°3 : Kansas City Chiefs (9-4)

Adversaires restants : Raiders, Chargeurs, Steelers, Bengals

Finition projetée : 11-6

Les Chiefs ont traversé la partie la plus difficile de leur calendrier et commencent à devenir plus cohérents. Tout peut arriver en séries éliminatoires, et il y a un facteur de choc et de crainte qui ne peut être nié avec les Chiefs.

N°4 : Ravens de Baltimore (8-5)

Adversaires restants : Steelers, Emballeurs, Bengals, Béliers

Arrivée prévue : 9-8

Les Ravens ont été incohérents et criblés de blessures. Je ne vois pas de chemin vers une course du Super Bowl cette saison. Zut, à ce stade, je pense que ce n’est même pas un verrou qu’ils feront les séries éliminatoires avec leur calendrier restant.

N° 5: Chargeurs LA (8-5)

Adversaires restants : Giants, Chiefs, Texans, Raiders

Finition projetée : 11-6

Battre les Bengals et les Broncos a été un énorme coup de pouce pour la confiance alors que les Chargers se hissent à la cinquième place de l’AFC. Justin Herbert est l’un des meilleurs jeunes quarts de la ligue, et c’est une sortie dangereuse – en supposant que cette équipe ne retombe pas dans de mauvaises habitudes.

N°6 : Colts d’Indianapolis (7-6)

Adversaires restants : Patriots, Cardinaux, Raiders, Jaguars

Arrivée prévue : 9-8

Les Colts ont joué un excellent football récemment et ont trouvé leur rythme. Malheureusement, Indianapolis a un calendrier restant brutal et certaines pertes au début de cette saison pourraient revenir les hanter maintenant.

N° 7 : Buffalo Bills (7-6)

Adversaires restants : Patriots, Panthers, Falcons, Jets

Arrivée prévue : 10-7

Les projets de loi sont devenus incroyablement incohérents et leur chute le reflète. Heureusement, il s’agit de l’ardoise restante la plus douce de la ligue, ils vont donc probablement rebondir dans le classement.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans l’état actuel des choses, il y a trois équipes qui ont une chance réaliste de courir :

Bruns (7-6) Bengals (7-6) Broncos (7-6)

Tous à portée de main, l’équipe que je pouvais voir se frayer un chemin est les Bengals. Avec les prochains matchs critiques contre les Ravens et les Browns, cela sera décidé dans les prochaines semaines.

Photo des séries éliminatoires NFC

N° 1 : Packers de Green Bay (10-3)

Adversaires restants : Vikings, Ravens, Browns, Lions

Arrivée prévue : 13-4

Les Packers sont maintenant l’un des favoris de la conférence alors que les Cardinals prennent du recul. On pourrait très bien voir les Playoffs de la NFC passer par Lambeau. Cela dit, je choisis l’un de ces matchs comme une défaite, potentiellement contre les Ravens ou les Browns.

N° 2 : Boucaniers de Tampa Bay (10-3)

Adversaires restants : Saints, Panthers (deux fois), Jets

Arrivée prévue : 14-3

Battre les Bills était une aubaine majeure pour les Buccaneers. Maintenant, ils sont assis à 10-3 avec le calendrier restant le plus facile de la NFL. Je pense qu’ils finiront par sauter les Packers et obtenir la tête de série n ° 1.

N°3 : Cardinals de l’Arizona (10-3)

Adversaires restants : Lions, Colts, Cowboys, Seahawks

Arrivée prévue : 13-4

Malgré la défaite embarrassante contre la Caroline au cours de la semaine 10, les Cardinals ont un calendrier vraiment avantageux dans la dernière ligne qui ne voit que les Cowboys comme test légitime. Je pense qu’ils ont un record de 13-4.

N°4 : Cowboys de Dallas (9-4)

Adversaires restants : Washington, Giants, Cardinals, Eagles

Finition projetée : 12-5

Les Cowboys ont fait le travail au début de la saison et en profitent maintenant. Je pense qu’ils pourraient laisser tomber un match contre les Cardinals, mais sinon, c’est une fin d’année en douceur.

N°5 : Los Angeles Rams (9-4)

Adversaires restants : Seahawks, Vikings, Ravens, 49ers

Arrivée prévue : 13-4

Les Rams sont en grande forme pour le reste de la saison et leur victoire emblématique contre les Cardinals lors de Monday Night Football montre qu’il reste du combat dans cette équipe.

N°6 : 49ers de San Francisco (7-6)

Adversaires restants : Falcons, Titans, Texans, Rams

Arrivée prévue : 9-8

Les Niners ont rebondi de manière importante cette semaine en battant les Bengals. C’est désormais une équipe à surveiller dans la foulée avec un calendrier largement avantageux.

N° 7 : Équipe de football de Washington (6-7)

Adversaires restants : Cowboys, Eagles (deux fois), Giants

Arrivée prévue : 9-8

Cette équipe est soudainement devenue effrayante, surtout après avoir vraiment poussé les Cowboys cette semaine. Je ne voudrais pas affronter Washington dans le tour des Wild Cards.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans la NFC, il y a raisonnablement quatre équipes qui peuvent courir :

Aigles (6-7) Vikings (6-7) Faucons (6-7) Saints (6-7)

Il devient de plus en plus difficile d’imaginer une équipe sortir de la bulle, mais je veux en quelque sorte voir les Eagles entrer afin que nous puissions avoir trois équipes de la NFC East. J’aime les choses bizarres.