Voici à quoi ressemble la photo des séries éliminatoires de la NFL avant la semaine 16

Donc, à moins que vous n’ayez complètement raté tout ce qui s’est passé dans la NFL affectée par Covid au cours de la semaine dernière, vous savez que nous avons encore deux matchs à jouer à partir de la semaine 15. Parlons donc de ce qui pourrait se passer là-bas en premier, avant de sauter dans la ligue dans son ensemble

Washington contre Philadelphie

Si Washington gagne, ils sautent sur le Minnesota et atterrissent à la 7e place de la NFC en raison d’un bris d’égalité record de la conférence. Si Philadelphie gagne, ils ne sautent PAS le Minnesota en raison de la force du bris d’égalité du calendrier. Ils atterriront à la place n°8.

Seattle contre Los Angeles

Si les Seahawks gagnent, ils ne passeront pas en séries éliminatoires. Si les Rams gagnent, ils resteront toujours à la cinquième place de la NFC en raison de leur bris d’égalité NFC West contre les Cardinals.

N°1 : Chefs de Kansas City (10-4)

Adversaires restants : Raiders, Steelers, Bengals

Arrivée prévue : 13-4

Cela a été le revirement le plus remarquable de la NFL, et c’était stupide de ma part de ne pas le voir venir. Les Chiefs ont commencé la saison sur un score de 3-4 désastreux, ce qui était atroce selon leurs normes, et ont légitimement lutté contre des joueurs comme les Giants et les Browns. Depuis lors, ils sont allés 7-0 et sont de retour dans les séries éliminatoires.

La défense des Chiefs est toujours suspecte, mais l’offensive roule suffisamment pour que Kansas City ait suffisamment de marge de manœuvre pour être mauvais défensivement et toujours gagner des matchs.

N° 2 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-5)

Adversaires restants : Bills, Jaguars, Dauphins

Finition projetée : 11-6

Je ne pense pas que quiconque ait vu venir cette énorme perte contre Indianapolis, mais cela a définitivement humilié les Pats qui étaient sur une lancée colossale. Si quoi que ce soit, je pense que cela pourrait finir par être une bonne expérience pour eux. Faire tomber une jeune équipe sur un piquet peut galvaniser une équipe, et cela pourrait être une très bonne chose pour eux ?

Pourtant, les Pats sont effrayants tant qu’ils ont Bill Belichick. Nuff a dit, vraiment.

N°3 : Titans du Tennessee (9-5)

Adversaires restants : 49ers, Dauphins, Texans

Finition projetée : 11-6

C’est vraiment comme si les Titans se dirigeaient vers la ville avec des vapeurs. Les blessures ont durement touché cette équipe, et il est devenu difficile de les imaginer avoir un impact sans Derrick Henry.

Ne vous méprenez pas, la ligne offensive est encore suffisante pour assurer le succès en course (voir les 108 verges de D’Onta Freeman cette semaine), mais le problème est que Ryan Tannehill a joué un football vraiment incohérent, souvent mauvais, cette saison. Tannehill n’est pas intervenu pour combler le vide laissé par Henry, et on a l’impression que nous attendons juste de voir cette équipe se faire éliminer en séries éliminatoires.

N°4 : Bengals de Cincinnati (8-6)

Adversaires restants : Ravens, Chiefs, Browns

Arrivée prévue : 9-8

Les Bengals jouent si bien pour une jeune équipe qui est toujours en train de se former, mais ils ont des trois derniers matchs absolument brutaux. Leurs chances en séries éliminatoires dépendent absolument de leur match de la semaine 16 contre Baltimore, qui pourrait vraiment décider qui entrera.

En fin de compte, désolé les fans des Bengals, je pense qu’ils abandonnent deux de leurs trois prochains et se font rebondir.

N°5 : Colts d’Indianapolis (8-6)

Adversaires restants : Cardinaux, Raiders, Jaguars

Arrivée prévue : 10-7

La victoire contre la Nouvelle-Angleterre était énorme pour les chances des Colts en séries éliminatoires. Maintenant, ils se retrouvent avec un calendrier restant difficile, mais des perspectives nettement meilleures qu’il y a une semaine.

N° 6 : Chargeurs LA (8-6)

Adversaires restants : Giants, Texans, Raiders

Finition projetée : 11-6

Je pense toujours que c’est une équipe en séries éliminatoires, et leur liste finale facile le prouvera. Les Chargers ont tendance à jouer haut ou à bas avec leurs adversaires, ce qui est mauvais lorsqu’il s’agit de savoir s’ils peuvent entrer – mais bon en termes de séries éliminatoires elles-mêmes.

N° 7 : Buffalo Bills (8-6)

Adversaires restants : Patriots, Falcons, Jets

Arrivée prévue : 10-7

Beaucoup de choses dépendent de la semaine 16 contre la Nouvelle-Angleterre en termes de hauteur de Buffalo, mais un calendrier souple fera entrer les Bills. Pourtant, cette équipe semble loin d’être aussi convaincante qu’il y a un an.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans l’état actuel des choses, il y a deux équipes qui ont une chance réaliste de courir :

Corbeaux (8-6) Steelers (7-6-1)

Bon sang, la course de l’AFC Nord est sauvage. Tout dépendra des affrontements de division pour décider de l’ordre des séries éliminatoires de l’AFC, mais en fin de compte, je pense que les Ravens ont ce qu’il faut pour gagner leurs matchs de division et se faufiler dans les séries éliminatoires, faisant rebondir les Bengals, leaders de la division.

Photo des séries éliminatoires NFC

N° 1 : Packers de Green Bay (11-3)

Adversaires restants : Vikings, Browns, Lions

Arrivée prévue : 14-3

Les Packers sont désormais les favoris de la conférence alors que les Cardinals et les Buccaneers prennent du recul. On pourrait très bien voir les Playoffs de la NFC passer par Lambeau. Je pouvais voir cette équipe abandonner un match de plus pour conclure, surtout si elle sécurise l’avantage du terrain et repose les partants.

Dans l’état actuel des choses, je ne pense pas que quiconque éliminera les Packers de la première place.

N°2 : Cowboys de Dallas (10-4)

Adversaires restants : Washington, Cardinals, Eagles

Arrivée prévue : 13-4

Je fais légèrement grimper les Cowboys en projection la semaine dernière compte tenu de la défaite des Cardinals contre Détroit. Des performances comme celle-là comptent.

Pendant des semaines, Dallas a joué comme l’une des meilleures équipes de la NFC, et cela ne semble pas s’arrêter de si tôt.

N°3 : Boucaniers de Tampa Bay (10-4)

Adversaires restants : Panthers (deux fois), Jets

Arrivée prévue : 13-4

J’ai vraiment vu cette équipe sauter à la première place après sa victoire contre les Bills, mais la défaite inattendue contre les Saints, associée à la victoire de Green Bay contre les Cardinals, a changé la donne.

Regardez les trois matchs restants de cette équipe. Regardez le reste de la NFC Sud. Il n’y a aucune planète sur laquelle ils ont du mal à se qualifier pour les séries éliminatoires à ce rythme.

N°4 : Cardinals de l’Arizona (10-4)

Adversaires restants : Colts, Cowboys, Seahawks

Finition projetée : 12-5

Les Cardinaux ont-ils regardé au-delà des Lions ? Probablement. Cela leur a-t-il fait mal ? Absolument.

N°5 : Los Angeles Rams (9-4)

Adversaires restants : Seahawks, Vikings, Ravens, 49ers

Arrivée prévue : 13-4

Les Rams sont en grande forme pour le reste de la saison et devraient être en mesure de pousser l’Arizona pour la couronne NFC West.

N° 6 : 49ers de San Francisco (8-6)

Adversaires restants : Titans, Texans, Béliers

Finition projetée : 10-6

Les 49ers sont une équipe dangereuse qui a passé beaucoup de ses premiers tests et qui paie maintenant des dividendes. Je les vois obtenir quelques W de plus et y arriver.

N° 7 : Vikings du Minnesota (7-7)

Adversaires restants : Béliers, Packers, Ours

Finition projetée : 8-9

À moins qu’il n’y ait un effondrement bizarre dans la bulle, je ne pense pas que les Vikings puissent conserver cette place avec leur calendrier restant.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans la NFC, il y a raisonnablement trois équipes qui peuvent faire une course :

Sains (7-7) Washington (6-7) Aigles (6-7)

Washington détient un certain nombre d’avantages pour les bris d’égalité, et en supposant qu’ils puissent gagner contre les Eagles mardi, ils devraient être en mesure d’intervenir et de revendiquer la 7e place.