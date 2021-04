Voici à quoi ressemble la pluie sur d’autres planètes – .

La pluie sur Terre est quelque chose que nous connaissons bien. Sa taille et sa forme sont relativement prévisibles, et bien que nous remarquions des conditions météorologiques plus extrêmes et un manque de pluie dans certaines parties du monde (grâce au changement climatique, qui est de notre faute, au fait), la pluie en elle-même ne change pas beaucoup . Il s’avère que la même chose peut être vraie sur d’autres planètes, et une nouvelle étude suggère que si la composition des précipitations pourrait varier considérablement sur les mondes extraterrestres, les gouttes de pluie sembleraient très familières aux voyageurs humains.

La recherche, qui a été publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets, suggère que la physique qui régit la formation et la chute des gouttelettes d’eau sur Terre entraînera probablement des précipitations similaires sur d’autres planètes, même si la composition de la «pluie» est beaucoup différent. En modélisant des gouttes de pluie tombant à travers les atmosphères de planètes comme Jupiter et Saturne, qui sont très différentes des planètes rocheuses comme la Terre, ils ont constaté que le type de planète importait peu en ce qui concerne la pluie.

Les chercheurs ont simulé les précipitations à travers différents types d’atmosphères et ont constaté que ce qui détermine la taille des gouttes de pluie sur Terre semble être universellement vrai dans tous les domaines. Lorsque les gouttes sont trop petites, elles s’évaporent avant d’atteindre la surface, mais lorsqu’elles sont trop grosses, elles finissent par se séparer en gouttes plus petites avant l’impact. Le terrain d’entente est l’endroit où l’écrasante majorité des gouttes finissent après avoir chuté sur une distance significative, quel que soit le type d’atmosphère présente ou la composition de la pluie elle-même.

Certains mondes ont une pluie légèrement plus grande que la Terre, comme la lune Titan de Saturne. On pense que les gouttes de pluie sur Titan, qui sont faites de méthane plutôt que d’eau liquide, font environ deux fois la taille des gouttes de pluie sur Terre, mais c’est encore un très petit changement pour une planète si différente. Cela semble sauvage mais cela a beaucoup de sens. La physique ne se soucie pas de la planète sur laquelle vous vous trouvez et régira tout de la même manière.

Ce qui est encore plus excitant, c’est que nous pourrions bientôt disposer de la technologie du télescope pour faire des estimations encore plus précises des précipitations sur d’autres mondes, c’est-à-dire si le télescope spatial James Webb se lance un jour.

«Maintenant avec des instruments comme [the James Webb Space Telescope], qui, espérons-le, sera bientôt lancé, nous aurons la capacité de détecter des spectres très fins d’atmosphères exoplanétaires, y compris celles qui sont assez froides que celles que nous sommes habituellement en mesure de caractériser, dans lesquelles les nuages ​​et la pluie se produiront », a déclaré le scientifique planétaire Tristan Guillot, qui ne faisait pas partie de l’équipe de recherche, a déclaré à propos du travail. «Ainsi, ces types d’outils au fur et à mesure de leur développement seront très utiles et importants pour interpréter ces spectres.»

