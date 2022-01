Voici à quoi ressemble la première bande-annonce de « Pam & Tommy »

La « Dernier couple de rock », c’est ainsi que s’appelait la relation entre l’actrice Pamela Anderson (Baywatch, Playboy) et le musicien Tommy lee (batteur de Mötley Crüe), qui pendant quatre ans s’est avéré être un couple peu conventionnel et constamment assiégé par les paparazzi et la presse.

Eh bien, la première bande-annonce officielle de Pam & Tommy (2022), série avec Lily James Quoi Anderson et Sébastien Stan Quoi Lire, qui prend comme référence la vidéo de sexe de 1997 entre Anderson Oui lire -qui est considérée comme la première célébrité à être viralisée- pour raconter comment elle est passée d’un audiovisuel privé entre le couple à être connue du monde entier.

La bande originale a été enregistrée au format VSH et selon le compte lire: « Nous l’avons vu une fois en rentrant à la maison, puis nous l’avons mis dans notre coffre-fort, caché sous un tapis dans la salle de contrôle de mon garage studio. »

Des mois plus tard, la vidéo et le coffre-fort ont disparu du domicile du couple, selon les déclarations de Pierre roulante c’était l’électricien Rand Gauthier la personne responsable du vol, selon Gauthier le couple l’a licencié et ne l’a pas payé, arguant qu’il ne faisait pas bien son travail.

Gauthier Il croyait que dans le coffre-fort, il pouvait trouver des objets de valeur tels que des bijoux ou de l’argent, mais il est tombé sur une vidéo tristement célèbre. Voyant sa disparition, le couple a signalé le vol à la police et a engagé un enquêteur privé pour résoudre l’énigme ; Cependant, il était trop tard car Lee a reçu un appel d’Internet Entertainment Group dans lequel ils lui ont dit qu’ils allaient télécharger sa vidéo sur Internet puisqu’ils avaient acheté les droits de la bande.

Pour tenter de minimiser les dégâts, les avocats de Anderson Oui lire Il leur a été conseillé de signer un contrat pour effectuer une transmission unique de la bande sur Internet, mais qu’elle ne pourrait être ni vendue, ni copiée, ni échangée, ni retransmise ; Malgré ces clauses, le contraire s’est produit sur Internet et la vidéo est devenue virale en environ deux ans.

On estime que les sociétés pornographiques qui diffusent la vidéo fait environ 100 millions de dollars en moins d’un an, mais ni Anderson non plus lire ils ont fait un profit car ils n’avaient pas les droits sur le contenu.

La relation entre Pamela Anderson Oui Tommy lee a duré environ quatre ans, ils ont eu deux enfants et tTout s’est terminé en 1998 après qu’Anderson ait signalé Lee pour violence physique, c’est pourquoi Lee a passé six mois en prison.

Pam & Tommy (2021) a été écrit par les producteurs exécutifs Rob Siegel et DV DeVincentis, et dirigé par Craig Gillespie (Moi, Tonya). La série qui compte un total de huit chapitres et arrivera en Amérique latine à travers Étoile + le 2 février prochain, date de sortie des trois premiers épisodes.

En plus de raconter l’histoire de la sex tape, la série abordera des questions telles que la vie privée, la technologie et la célébrité.