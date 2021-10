Voici à quoi ressemble la prochaine montre intelligente de Facebook

Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, travaille sur une montre intelligente conçue pour concurrencer l’Apple Watch depuis le début de cette année, et maintenant Bloomberg a obtenu des photos de l’appareil.



La montre intelligente a un design qui n’est pas trop éloigné de l’Apple Watch, mais elle est plus large et plus ronde avec des bords plus incurvés. Il y a une caméra en bas de l’écran, ainsi qu’un bouton de commande sur le côté droit.

Selon Bloomberg, la montre est dotée d’un bracelet amovible et d’un bouton en haut du boîtier. Des rumeurs antérieures ont suggéré que la montre aurait un écran détachable avec deux caméras intégrées pour prendre des photos et des vidéos à partager sur Facebook, Instagram et WhatsApp.

Une caméra à l’avant de l’écran sera utilisée pour les appels vidéo, tandis qu’une caméra secondaire à l’arrière peut être utilisée pour prendre des photos lorsque le corps est détaché du cadre de la montre en acier inoxydable.

L’appareil offrira une connexion cellulaire qui ne nécessite pas de smartphone, et les utilisateurs pourront envoyer des messages avec des services comme Messenger et WhatsApp. Il devrait également avoir des fonctionnalités de suivi de la santé intégrées comme un moniteur de fréquence cardiaque.

Meta, qui exploite le site de réseautage social Facebook, vend déjà des casques de réalité virtuelle Oculus et les appareils d’appel vidéo Facebook Portal, mais la montre intelligente sera son premier appareil portable. Meta prévoit de lancer la montre dès 2022, mais il n’y a pas encore de calendrier de sortie consolidé et les plans pourraient encore changer. Si l’appareil fait ses débuts en 2022, il rivalisera avec la prochaine Apple Watch Series 8.

