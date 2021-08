Voici à quoi ressemble la technologie OLED sur les tout nouveaux téléviseurs Xiaomi | La technologie

in

Il s’agit de la nouvelle gamme de téléviseurs OLED de Xiaomi, et ils sont tous affichés.

Xiaomi a présenté différents appareils technologiques au cours des dernières heures, et aux déjà connus Mix 4 et Mi Pad 5, le robot CyberDog a été ajouté par surprise ainsi qu’une nouvelle gamme de téléviseurs OLED qui est peut-être passé inaperçu, mais qui vous intéresse sûrement si vous êtes un amateur de divertissement interactif.

Et c’est que la société chinoise a annoncé, d’abord pour le lancement en Chine, sa nouvelle gamme de téléviseurs Mi TV 6 OLED Il s’accompagne de plusieurs améliorations et d’un prix très intéressant dans les deux tailles dans lesquelles il sera commercialisé.

Xiaomi a opté pour un design avec l’épaisseur minimale possible à seulement 4,6 mm, provoquant des lunettes très étroites offrant un énorme ratio d’écran de 97%. Pour ce lancement, ils ont travaillé sur une nouvelle technologie de dissipation thermique, si importante en ces temps.

Il présente une profondeur de couleur professionnelle de 10 bits, un 900 nits de luminosité maximale, Précision des couleurs ΔE2, gamme de couleurs étendue P3, 98,5%, taux de réponse en niveaux de gris de 1 ms, prise en charge de MEMC et un filtre anti lumière bleue pour la protection des yeux. Sans surprise, il prend en charge le contenu HDR avec prise en charge de Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG.

Il est doté d’un haut-parleur double canal 12,5 W à quatre unités et chaque canal possède ses propres haut-parleurs basse et haute fréquence indépendants. Il a également passé la certification IMAX Enhanced Audio and Video.

Pour faire tout ce qui précède, il s’appuie sur un Processeur quadricœur Mediatek 9638 composé de cœurs Cortex A55 avec une fréquence d’horloge allant jusqu’à 1,6 GHz et alimenté par un processeur graphique Mali-G52 MC1, ainsi que 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne.

Comme nous l’avons dit, il s’agit d’une nouvelle gamme de téléviseurs qui sera commercialisée en deux tailles différentes : 55 pouces et 65 pouces. La variante 55 pouces coûtera environ 750 € à changer, bien que les premières unités commercialisées coûteront 650 € à changer. Quant au plus grand modèle de 65 pouces, il sera lancé à environ 1000 €, bien que d’abord sous une offre à durée limitée d’environ 900 €. Ces téléviseurs seront disponibles le 16 août, d’abord en Chine.