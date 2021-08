Voici à quoi ressemble l’Apple Watch Series 7 dans la vraie vie

Plus tôt cette semaine, un rapport est sorti et a relayé qu’il y a maintenant plus de 100 millions d’utilisateurs d’Apple Watch à travers le monde. De toute évidence, le pari d’Apple sur les appareils portables a porté ses fruits et, au contraire, a aidé toute la catégorie à atteindre de nouveaux sommets.

Pour l’avenir, nous ne sommes qu’à quelques semaines du lancement par Apple des nouveaux modèles d’iPhone 13 et d’Apple Watch. Et bien que l’iPhone 13 soit clairement l’événement principal, la prochaine Apple Watch Series 7, avec un nouveau design, s’annonce comme une mise à niveau convaincante.

Apple Watch Series 7 – tout nouveau design

L’un des aspects les plus intrigants de l’Apple Watch Series 7 est qu’elle aurait un nouveau design. Apple n’a pas beaucoup bricolé avec le facteur de forme Apple Watch, donc un nouveau design sera excitant à voir.

Sur la base de diverses fuites, la prochaine Apple Watch Series 7 aura des bords plus plats. En effet, la nouvelle Apple Watch empruntera une partie du langage de conception de l’iPhone 12. Bien que des bords plus plats soient un bon changement de rythme, le compromis est que le boîtier lui-même peut être un peu plus épais.

Récemment, quelqu’un a pris de prétendus dessins CAO d’Apple Watch Series 7 et a créé un clone d’Apple Watch. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir avec certitude à quel point ces modèles sont précis, gardez à l’esprit que les fuites ont tendance à devenir plus précises à mesure que nous approchons progressivement d’un événement Apple.

Comme vous pouvez le voir, le nouveau design, s’il est précis, est beaucoup plus volumineux et plus carré. S’il s’agit du nouveau design, je pense que je préférerais peut-être l’ancien design car cela ne semble pas aussi confortable ou aussi esthétique.

Vous trouverez ci-dessous deux clichés supplémentaires :

Les nouvelles fonctionnalités de santé ne sont pas probables cette année

Parallèlement à un nouveau design, l’Apple Watch de nouvelle génération serait dotée de lunettes plus petites. De plus, l’Apple Watch Series 7 sera disponible en modèles 41 mm et 45 mm. Notez que les modèles Apple Watch précédents étaient disponibles dans des configurations de 40 mm et 44 mm. Malgré ce changement, les bracelets Apple Watch existants devraient être compatibles avec les nouveaux modèles Apple Watch.

Les autres fonctionnalités de l’Apple Watch Series 7 à prévoir incluent un processeur plus rapide et des fonctionnalités ultra-large bande améliorées.

Enfin, il y a eu des spéculations selon lesquelles l’Apple Watch de nouvelle génération inclurait un capteur de glycémie. Cependant, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons nous attendre à voir sur l’Apple Watch de nouvelle génération, ou peut-être jamais. Apple explore certainement ce type de technologie, mais rien n’indique qu’Apple atteindra ce Saint Graal médical dans un avenir proche.