Voici à quoi ressemble le bébé de Jacobo García et Dayleen Santana aujourd’hui

Maintenant Jacobo García et Dayleen Santana

Parmi tant de choses qui se sont passées au cours des mois où s’est déroulée la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive Exatlon États-Unis, l’une des histoires les plus tendres est peut-être celle de la naissance d’Ezra, le premier bébé « 100% Exatlon », puisqu’il est né de l’union entre deux athlètes emblématiques qui ont laissé leur empreinte dans les arènes féroces de la compétition Telemundo.

Un amour né en République Dominicaine

Les deux athlètes, Jacobo et Dayleen, sont tombés amoureux alors qu’ils participaient à la deuxième saison d’Exatlon États-Unis et une fois éliminés de la compétition, ils ont commencé une romance qui a aujourd’hui le fruit le plus tendre ; leur petit fils Ezra, dont le nom a une belle signification qu’ils ont tous deux expliqué à travers un message Instagram sincère.

« EZRA signifie : Dieu aide. Dieu t’a mis dans nos vies dans un but, et je sais que c’est plus grand que l’amour que ton père et moi avons déjà pour toi. Depuis le moment où nous avons découvert pour vous, vous nous avez aidés à être forts, vous nous avez aidés à prendre des décisions difficiles, mais si vous nous avez aidés dans quelque chose, c’est d’être plus unis par vous. Maman et papa t’aiment.”

Ezra : bébé Exatlon

L’adorable Ezra est venu au monde alors que son père était en République dominicaine dans le cadre de la Team Famosos chez Exatlon USA. De hecho, Jacobo García tuvo la oportunidad de ausentarse por unos días de la competencia para ir a conocer a su primer hijo, y eventualmente regresar repotenciado a una lucha que asegura es “por él y para él”, tal como nos confesó en entrevista a Maintenant même.

Mais il y a une autre particularité de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis et c’est qu’elle a été très longue. Le meilleur exemple est Ezra lui-même qui était dans le ventre de sa maman Dayleen, et c’est déjà un adorable petit garçon qui attend avec impatience son papa à la maison, une fois qu’il aura terminé l’aventure de sa vie.

Récemment, Dayleen Santana a partagé une adorable photo de ce à quoi ressemble le mignon Ezra aujourd’hui, et nous supposons que lorsque Jacobo la verra, il voudra courir pour embrasser et embrasser le petit prince de sa famille :

“Avec toi chaque instant de ma vie a un nom différent mais aujourd’hui ça s’appelle : des sourires” C’est ainsi que Dayleen appelait la photo, et c’est qu’il faut définitivement sourire devant tant de tendresse exprimée dans une seule image.

Les commentaires des fans de cette “Exatlon Family” n’ont pas attendu, certains soulignent même que “quatre mois Jacobo ont été perdus”, mais que tout a été pour un plus grand sacrifice pour le bien-être et l’avenir de sa famille. Et pour le reste, le message n’est qu’un, envoyant des bénédictions à Ezra et à ses parents, qui depuis qu’ils sont apparus à l’écran, ont conquis le cœur de tous non seulement à cause de leurs compétences athlétiques et sportives, mais à cause de l’amour profond qu’ils ont fait leurs preuves et nul doute que le petit champion de la maison en est le meilleur exemple.

