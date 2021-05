Voici à quoi ressemble le POCO M3 Pro 5G selon certains rendus divulgués | La technologie

Nous n’aurons pas à attendre la semaine prochaine pour voir le design du POCO M3 Pro 5G: nous pouvons déjà savoir à quoi il ressemble grâce à des rendus qui ont fui.

POCO nous a surpris hier avec l’annonce de la présentation du POCO M3 Pro 5G, qui promet de devenir son prochain best-seller. Cela aura lieu mercredi prochain, mais nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour savoir à quoi cela ressemble: grâce à des rendus divulgués, nous savons déjà à quoi cela ressemble.

Dans une interview dans le média spécialisé Android Central, dont nous avons fait écho hier, Kevin Xiaobo Qiu, directeur de POCO Global, et Angus Ng, directeur du marketing produit chez POCO Global, a révélé les principales caractéristiques du nouveau smartphone en cours de route.

En ce qui concerne son esthétique, les gérants ont précisé que le nouveau terminal conservera son propre langage de conception que nous voyons dans le POCO M3, se différenciant des modèles de ses marques sœurs, Redmi et Xiaomi.

À part cette information, pour le moment, nous ne savions pas à quoi ressemblerait le frère aîné de la série, mais maintenant nous avons pu connaître sa conception grâce à quelques rendus qui ont fui. Le fuyard Ishan Agarwal s’est chargé de partager les images via son compte Twitter: vous pouvez voir l’une d’elles dans l’en-tête de cette actualité et l’autre ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir, bien qu’il suive la même ligne de design que son frère cadet, ils présentent des différences notables. Selon les rendus divulgués, dans le nouveau smartphone, l’encoche en forme de goutte du M3 cède la place à un écran perforé pour loger la caméra frontale.

Cependant, la différence la plus radicale réside dans le module de caméra. Le rectangle caractéristique qui abrite les caméras arrière a évolué dans le POCO M3 Pro 5G, devenant un élément plus discret, étroit et allongé. Dans le nouveau terminal, il est situé dans la moitié supérieure gauche, maintenant la répartition des caméras mais abaissant le logo de la marque vers le bas.

Le smartphone d’entrée de gamme de POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

Cette conception n’a pas été confirmée pour le moment, nous ne pouvons donc pas dire que l’appareil ressemblera encore à ceci. Ce que nous savons avec certitude, ce sont ses principales caractéristiques, contribué par les dirigeants de la société, qui précisent qu’elle disposera d’un processeur Mediatek Dimensity (probablement Dimensity 700, mais ce n’est pas confirmé), elle sera prête à déplacer des jeux exigeants dans des configurations moyennes (bien que ce ne soit pas un mobile de jeu) , plus de mémoire RAM et stockage rapide, affichage avec un taux de rafraîchissement élevé et disponible en trois couleurs.

La présentation du POCO M3 Pro 5G aura lieu le mercredi 19 mai prochain à 14h00 (heure de la péninsule espagnole). Restez à l’écoute car la semaine prochaine nous vous dirons en détail tout ce que propose ce terminal