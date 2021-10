Voici à quoi ressemble le réseau turc après les sanctions

10/10/2021 à 12:46 CEST

l’australien Daniel Ricciardo Il a joué dans une qualification décevante en Turquie et a été éliminé en Q1. Voyant qu’après les sanctions contre Hamilton et Sainz pour avoir changé différents composants du groupe motopropulseur de leurs voitures, McLaren a également choisi d’utiliser ce « joker » à Istanbul et a annoncé ce matin qu’elle changeait le moteur de Ricciardo pour utiliser le quatrième moteur, dépassant les trois autorisés afin d’affronter la dernière étape de la saison avec une plus grande fiabilité.

Mais au lieu d’opter pour un tout nouveau groupe motopropulseur, McLaren a choisi de changer le moteur à combustion interne (ICE), turbo et MGU-H de Ricciardo. Cependant, si un pilote encourt une pénalité qui dépasse les 15 positions, il est automatiquement contraint de prendre le départ de la course depuis le fond de la grille, donc l’Australien partira 20ème et dernier et Sainz gagne une position avec la Ferrari (19ème).

GP de TURQUIE

Sortie de la grille :

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’22″998

2. Max Verstappen (Red Bull) 1’23 » 196

3. Charles Leclerc (Ferrari) 1’23 » 265

4. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’23 » 326

5. Fernando Alonso (Alpin) 1’23 « 477

6. Sergio Pérez (Taureau Rouge) 1’23 » 706

7. Lando Norris (McLaren) 1’23″954

8. Lance Balade (Aston Martin) 1’24″305

9. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’24 » 368

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’24 » 795

11. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’22 » 868 [*10 posiciones de sanción por cambio motor]

12. Esteban Ocon (Alpin) 1’24″842

13. George Russell (Williams) 1’25 « 007

14. Mick Schumacher (Haas) 1’25 » 200

15. Nicholas Latifi (Williams) 1’26″086

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’26 » 430

17. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’27 » 525

18. Nikita Mazepin (Haas) 1’28″449

19. Carlos Sainz (Ferrari) 1’24 « 860 (** commencera avant-dernier pour le changement total de groupe moteur)

20. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’25″881 (* Après une mauvaise qualification (15e), McLaren monte également un nouveau moteur à Ricciardo, qui partira dernier)