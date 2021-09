Voici à quoi ressemble le volcan La Palma depuis la Station spatiale internationale | La vie

in

Le spectaculaire volcan Cumbre Vieja de La Palma a attiré l’attention internationale. Maintenant, nous pouvons voir à quoi cela ressemble depuis l’espace et depuis des satellites en orbite autour de la Terre.

Vas-y ça le volcan de La Palma c’est avant tout une tragédie pour les personnes à qui appartiennent les plus de 300 maisons et propriétés rasées.

Mais en même temps, c’est un spectacle de la nature qui attire les curieux comme les scientifiques.

L’astronaute Thomas Pesquet a publié cette photo spectaculaire qu’il a prise depuis l’une des fenêtres de la Station spatiale internationale, qui orbite autour de la Terre à environ 420 kilomètres d’altitude :

Tout indique que vous avez utilisé le zoom, car l’image est assez proche.

Se peut voir l’explosion de lave d’un des cônes du volcan, ainsi que le bras de terre, à gauche, faiblement éclairé par les filets de lave qui ont dévalé les pentes.

C’est une image aussi terrible que belle. La destructivité incontrôlable de la nature.

La société Maxar Technologies a également a pointé ses satellites vers l’île de La Palma. Voici l’une des photographies prises par l’un d’entre eux :

Ce sont des images prises de nuit pour favoriser le contraste entre le rouge vif du magma, et l’obscurité. Mais on aurait aussi aimé voir une photo en plein jour.

Nous sommes en éruption depuis 5 jours, et tout indique qu’il en reste encore beaucoup à faire. L’éruption pourrait même éclater.

Selon LifeScience, les scientifiques essaient maintenant de prédire si les gaz du volcan auront des effets sur d’autres pays.

Une simulation informatique réalisée par le service de surveillance atmosphérique Copernicus de l’Union européenne (CAMS) indique que le nuage de dioxyde de soufre il atteindra d’abord la côte nord-ouest du Maroc et de l’Algérie.

Mais il couvrira également une grande partie de l’Espagne et même le centre de la France, cette fin de semaine.

Même ainsi, les experts estiment que cela n’aura guère d’impact sur la population, puisque ce nuage toxique passe à très haute altitude, à plus de 5 kilomètres, et il lui est difficile de réagir avec les particules de l’atmosphère pour former des pluies acides.

Dans le cas d les cendres, qui pourraient interférer avec le trafic aérien, sont actuellement rares en dehors du voisinage de l’éruption.

Mais les volcans sont imprévisibles, et la Cumbre Vieja n’a pas encore dit son dernier mot…