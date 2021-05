Voici à quoi ressemble une éruption solaire pour la nouvelle sonde de la NASA – .

Nous aimons penser que le monde tourne autour de nous, mais malheureusement, il tourne autour du Soleil. Notre soleil est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes tous ici, et sans lui, nous serions partis précipitamment. Il est donc tout à fait logique que des scientifiques comme ceux de la NASA veuillent apprendre absolument tout ce qu’ils peuvent à ce sujet. À cette fin, la NASA a envoyé plusieurs missions pour se rapprocher le plus possible de notre étoile sans être complètement détruite, et l’une de ces missions est le Solar Orbiter. Maintenant, bien qu’il ne soit pas en mode scientifique entièrement alimenté, l’orbiteur a déjà capturé un aperçu magnifique d’une éjection de masse coronale ou d’un CME.

Une éjection de masse coronale est une libération d’énergie de la surface de l’étoile. Pour nous, cela ressemble à une explosion massive de plasma soufflant de la surface dans une tempête de feu d’une intensité inimaginable. Pour Solar Orbiter de la NASA, cela ressemble à une énorme onde de choc envoyée dans l’espace. Si cela semble génial, c’est parce que, eh bien, c’est totalement le cas.

Top Deal du jour C’est l’étui iPhone le plus populaire que nous ayons jamais couvert – il est maintenant au prix le plus bas jamais vu! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, le CME a été capturé par le Solar Orbiter le 12 février 2021. C’est un cheveu après sa date de lancement depuis la Terre, et bien avant que la NASA ne prévoie de déclencher la majorité des instruments scientifiques de l’engin spatial. Mais bien qu’il ne soit pas en mode scientifique complet, le vaisseau spatial avait toujours son imageur héliosphérique Solar Orbiter en ligne, et cet outil était capable de capturer l’explosion de particules chargées s’envolant du Soleil.

Voici la description de ce que nous voyons par la NASA:

La première éjection de masse coronale, ou CME, observée par le Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) apparaît comme une soudaine rafale de blanc (le front dense du CME) qui se dilate dans le vent solaire. Cette vidéo utilise des images de différence, créées en soustrayant les pixels de l’image précédente de l’image actuelle pour mettre en évidence les changements. Le point manquant dans l’image à l’extrême droite est une zone surexposée où la lumière du panneau solaire de l’engin spatial est réfléchie dans la vue de SoloHI. Les petites boîtes noires et blanches qui apparaissent sont des blocs de télémétrie – un artefact provenant de la compression de l’image et de son renvoi sur Terre.

Mais l’éruption solaire n’a pas seulement été capturée par le Solar Orbiter. L’observatoire des relations solaires terrestres de la NASA – Un retour sur Terre regardait l’étoile quand elle a également fait sauter son sommet. Voici à quoi ressemblait cette même explosion du télescope:

Assez cool, hein?

La NASA s’attend à ce que le Solar Orbiter entre dans son mode scientifique complet en novembre. À ce stade, l’orbiteur collectera beaucoup plus de données qu’il ne le fait actuellement, et les scientifiques de retour sur Terre pourront étudier le comportement de notre étoile de manière nouvelle et passionnante.

Top Deal du jour C’est l’étui iPhone le plus populaire que nous ayons jamais couvert – il est maintenant au prix le plus bas jamais vu! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.