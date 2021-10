Jaime Camil : Voici à quoi ressemble Vicente Fernández pour la série | Instagram

La première photographie de Jaime Camil comme Vicente Fernández et a fait savoir que c’était le plus grand défi de toute sa carrière, car aussi, sans aucun doute, il est une source de fierté de pouvoir jouer ce personnage.

Comme nous vous l’avions présenté il y a quelques jours, Jaime Camil deviendra Vicente Fernández pour le biosérie qu’ils préparent sur leur film, et enfin l’acteur s’est déjà exprimé à ce sujet.

Avec la première photographie déjà dans le personnage, le célèbre acteur a partagé ses premières impressions en entrant dans la vie du Charro de Huentitán, hospitalisé depuis un mois et demi, après une chute dans sa chambre.

Jouer Vicente Fernández est, sans aucun doute, le plus grand et le plus important défi qui m’a été présenté dans ma carrière”.

Et c’est que selon indique, Vicente est la plus grande idole du Mexique et le représentant le plus monumental de la musique mexicaine dans le monde.

Mis à part la grande responsabilité et l’exaltation de l’interpréter de la seule manière qui doit être faite, c’est-à-dire : Avec un respect profond et capital et une préparation histrionique méticuleuse, à titre personnel, jouer Vicente me cause une charge émotionnelle particulière ».

C’est ainsi qu’il a également fait savoir que cela l’unit à sa famille, principalement ses fils Alejandro, Vicente et Gerardo.

Une amitié et une affection profondes, qui augmentent l’engagement que je dois faire de mon mieux pour vous offrir un Vicente dont vos proches et vos fans du monde entier seront fiers “.

Jaime Camil a également déclaré qu’apprendre à connaître sa vie, ses débuts, ses défis et en général le chemin difficile qu’il a dû parcourir pour devenir qui il est, le fait respecter davantage sa ténacité et a généré une très forte empathie et un lien émotionnel fort. avec lui.

Il est devenu difficile de retenir ses larmes à la lecture des scripts, connaissant toute leur histoire et leurs chansons inoubliables.”

De plus, l’acteur a insisté sur le fait que personne ne peut jamais être, égaler ou reproduire le grand Vicente Fernández, mais avec les outils de sa profession, les conseils constants et inestimables que la famille Fernández leur donne chaque jour, les livrets attachants, la production de Harold Sánchez, l’équipe de direction et les entraîneurs d’acteurs, le courage et le leadership de Caracol Televisión et Netflix, et la licence créative pour pouvoir faire une appréciation artistique d’un personnage unique et mythique.

Nous espérons que les millions de fans d’El Charro de Huentitán, El Rey de la Música Ranchera, El Ídolo de México… Vicente Fernández, auront un bon goût dans la bouche”.

A noter que cette biosérie fait suite à un accord historique entre Caracol Televisión et la famille Fernández.

Dans un communiqué, il est indiqué que Caracol et Netflix ont choisi Jaime Camil pour incarner l’idole.