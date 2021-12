Voici à quoi ressemble Wear OS 3 sans la peau de Samsung

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

TL;DR

Les images de l’émulateur Wear OS 3 de Google nous donnent un nouveau regard sur la plate-forme sans la peau de Samsung. C’est peut-être ce que les marques de smartwatch adopteront si elles n’ajoutent pas leur propre skin.

Samsung et Google se sont associés pour lancer Wear OS 3 plus tôt cette année, avec les propres montres intelligentes de Samsung comportant également un skin One UI au sommet de la nouvelle plate-forme. Maintenant, Google a mis à jour son émulateur Wear OS 3, nous donnant un nouveau regard sur ce à quoi ressemble la plate-forme smartwatch sans la superposition de Samsung.

Les images de stock/AOSP Wear OS 3 dans l’émulateur ont été repérées par un redditor aux yeux d’aigle (h/t : Mishaal Rahman et Droid-Life), montrant une variété de pages de paramètres, une minuterie, des paramètres rapides et un toujours- sur l’affichage. Vous pouvez consulter un composite de captures d’écran de Droid-Life ci-dessous.

Il convient de noter que cette version est toujours basée sur Android 11, donc ceux qui s’attendent à voir une refonte complète de Material You devront probablement attendre jusqu’à Android 12. Néanmoins, la version aurait été créée le 17 novembre, ce qui suggère qu’elle n’est pas ancienne. .

Cette dernière version de la plate-forme permet aux fabricants de montres connectées d’ajouter leurs propres skins logiciels. Ainsi, certains appareils portables adoptant Wear OS 3 en 2022 pourraient très bien différer de ce que nous voyons ici aujourd’hui.

