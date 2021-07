Voici à quoi ressemblent les mascottes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

19/07/2021 à 17h33 CEST

Blanchiment d’Arnau

Tout a beaucoup changé depuis que Cobi et Petra sont devenus les emblèmes des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Deux mascottes très différentes des dessins des Jeux de Tokyo 2020, qui suggèrent qu’il s’agiront de Jeux Olympiques différents, et pas seulement du fait de ne pas être pouvant faire entrer le public dans les gradins des installations.

Ils sont environ deux personnages. Ce ne sont pas des humains, pas des animaux, mais certains êtres anthropomorphes vivant dans le monde numérique, mais ils peuvent aussi interagir avec le monde réel.

La mascotte olympique s’appelle Miraitowa. C’est un personnage futuriste en bleu et inspiré des dessins de mangas japonais. Sa personnalité dérive d’un proverbe japonais qui signifie apprendre de vieilles choses et en tirer de nouvelles connaissances.

Les Jeux paralympiques sont roses et s’appellent Certains. Il possède des capteurs tactiles de fleurs de cerisier et trois super pouvoirs : la télépathie, la télékinésie et la capacité de voler. Le processus de conception des deux personnages a inclus 5 millions d’enfants de tout le Japon qui ont donné leur avis et leur approbation aux différentes propositions.

Les Jeux débuteront le 23 juillet, avec la cérémonie d’ouverture à 12 heures (heure espagnole), bien qu’il y aura une compétition à partir du mercredi 21. La fin de la même sera le 8 août.