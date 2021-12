Voici à quoi ressemblent les stades de la Coupe du monde du Qatar 2022 vus du ciel | Vidéo

Qatar 2022 est l’un des paris les plus risqués et les plus différents de l’histoire de la Coupe du monde et de la FIFA. Un pays avec une tradition footballistique courte et quasi inexistante, situé dans le désert et avec tout le budget disponible pour construire des stades, malgré les panneaux des droits de l’homme en cours de route. La nation a réformé ses infrastructures en un temps record et les stades, emblèmes de cette Coupe du monde, en sont la preuve. Amanda Davies de CNN World Sport admire un paysage de football incomparable depuis les airs.

