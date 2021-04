Voici à quoi ressemblent l’iPad Mini 6 et le nouvel iPad Pro, selon certains modèles qui ont fui | La technologie

Certaines maquettes divulguées nous montrent à quoi ressemble le design de l’iPad Mini 6 et du nouvel iPad Pro de 2021. Nous vous disons ce que l’on attend des nouvelles tablettes Apple.

Bien qu’Apple ne révèle jamais à l’avance les produits qu’elle envisage d’introduire, des rumeurs indiquent que la société de Cupertino annoncera prochainement de nouvelles tablettes. Spécifique, On dit que nous rencontrerons l’iPad Mini 6 et le nouvel iPad Pro de 2021 et, bien que son coming-out était attendu au cours du premier trimestre de l’année, la présentation n’a pas encore eu lieu.

En attendant qu’Apple annonce ses nouvelles tablettes, une nouvelle filtration anticipe sa conception possible. Il vient de la main du fuyant technologique Sonny Dickson, qui a publié via son compte Twitter des modèles qui révèlent l’apparence des trois appareils.

Habituellement, les marques créent ce type de maquette d’appareils qui ne sont pas encore arrivés sur le marché pour les fournir aux entreprises qui fabriquent des boîtiers et des boîtiers, dans le but de préparer ces types de produits lorsqu’ils seront mis en vente.

Actualisation des iPad Pro et des mannequins iPad Mini. Réseau triple caméra sur les pros. Caméra centrale en haut sur iPad mini; légèrement plus épais. Difficile à dire et taille d’écran différente. pic.twitter.com/5Luizv1T2r – Sonny Dickson (@SonnyDickson) 8 avril 2021

Les images divulguées nous montrent à la fois l’avant et l’arrière des nouveaux iPad 2021. Dans le cas de l’iPad Mini 6, le design que nous voyons diffère de ce que nous avions connu à travers les rendus précédents. Les nouvelles images révèlent que conservera un design très similaire à celui de l’iPad Mini 5, avec les cadres supérieur et inférieur très prononcés, mais les rumeurs précédentes indiquaient un grand changement cosmétique avec une réduction considérable des lunettes.

L’image ne nous permet pas de déterminer la taille de l’écran de l’iPad Mini 6, mais il devrait être plus grand que le panneau du modèle actuel. L’analyste Ming-Chi Kuo souligne que l’écran sera entre 8,5 et 9 pouces, tandis que le média spécialisé Mac Otakara indique qu’il sera de 8,4 pouces avec des lunettes beaucoup plus petites.

Dans les images, nous pouvons également voir le nouvel iPad Pro de 2021, les modèles 11 pouces et 12,9 pouces. À première vue, ils semblent monter le même système à double caméra avec un capteur LiDAR qui devrait moins se démarquer que dans les modèles 2020, même si les images ne permettent pas de bien l’apprécier.

Désormais, on ne peut qu’attendre la présentation du nouvel iPad pour savoir ce qui est vrai dans toutes ces rumeurs. Comme nous l’avons dit au début, son annonce était attendue pour le premier trimestre 2021, mais finalement elle ne s’est pas produite.