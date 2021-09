Voici à quoi ressemblera Bad Bunny dans la saison 3 de Narcos – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après plusieurs mois de retard dû à la pandémie, Netflix est enfin prêt à ajouter la troisième saison de Narcos : Mexico à son catalogue, qui clôturera ce chapitre de la franchise et mettra également en vedette la curieuse participation de la star musicale du piège Benito Martínez Ocasio, mieux connu sous le nom de Bad Bunny. Ce troisième et dernier épisode apparaît comme une clôture plus qu’intéressante pour la franchise criminelle pour tous les nouveaux talents devant et derrière la caméra.

Dans Narcos, Bad Bunny incarnera Arturo “Kitty” Páez, l’un des membres du cartel Arellano Félix connu sous le nom de “Narco Juniors”, un groupe d’enfants de la classe supérieure qui servent les objectifs de l’organisation criminelle. Cependant, le chanteur n’est pas le seul nouvel ajout à la série. D’autre part, l’acteur Luis Gerardo Méndez sera Victor Tapia, un policier qui enquête sur une série de meurtres et en est perturbé, malgré sa vocation.

Alberto Guerra fait également partie des nouveautés, dans le rôle d’Ismael « El Mayo » Zambada, un trafiquant de drogue sous-estimé par beaucoup, mais peut-être plus meurtrier que les apparences ne le montrent. L’acteur d’origine cubaine a construit sa carrière d’acteur surtout au Mexique à travers des feuilletons à la télévision ouverte et plus tard au cinéma avec des rôles pas si spéciaux que celui qui pourrait peut-être devenir public avec cette série.

Pour la première fois, Narcos aura une voix féminine au centre du récit, comme on peut le voir dans la bande-annonce diffusée par Netflix. Cette voix n’est autre que celle de l’actrice Luisa Rubino, qui incarnera Andrea Nuñez, une nouvelle reporter qui cherche à dénoncer la corruption du système dans lequel elle vit et qui découvrira bientôt que le piège qu’elle s’est tendu est peut-être même plus honda que je ne l’imaginais.

L’équipe d’acteurs qui revient et a déjà été programmée pour les deux dernières saisons est Scoot McNairy, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda, Gorka Lasaosa et José María Yázpik.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de la saison 3 de Narcos est qu’elle clôturera la série en beauté, grâce au talent derrière la caméra. Des cinéastes de tous types et nationalités ont été invités à la fête, mais tous avec une particularité qui sera sûrement la bienvenue pour le récit criminel. Par exemple, la réalisatrice mexicaine Alejandra Márquez Abella, récompensée par The Good Girls, apportera sa vision pour la réalisation de la série. Aussi le Mexicain Amat Escalante (Heli), l’Argentin Luis Ortega (El Ángel) et le Colombien Andrés Baiz (Roa), apparaissent comme réalisateurs de certains épisodes.

Source : CinéPremière