Voici à quoi ressemblera le monde post-apocalyptique de la série HBO – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Sans aucun doute, l’un des projets les plus passionnants en termes de séries télévisées est réalisé par HBO, qui a décidé d’unir Neil Druckmann, responsable créatif du jeu vidéo Naughty Dog, et Craig Mazin, créateur de la mini-série de la même plateforme. “Tchernobyl”, pour transférer le jeu vidéo sur le petit écran dans une série qui s’annonce comme l’un des grands paris de l’audiovisuel.

“The Last of Us” mettra en vedette Pedro Pascal, qui incarnera Joel, et Bella Ramsey, une connaissance de “Game of Thrones” qui sera chargée de donner vie à Ellie. Maintenant, un youtuber connu sous le nom de Wolf of Thorns, a révélé les premières images de ce monde post-apocalyptique que la série “The Last of Us” présentera. Quelques clichés qui, bien qu’ils ne révèlent rien, nous donnent des indices sur la direction que prendront les plans dans la série, qui est tournée à Calgary, au Canada.

La vérité est que ces scénarios rappellent assez le jeu vidéo Naughty Dog, avec des zones de quarantaine bien marquées et des messages de soutien parmi les survivants sur les murs. Bien sûr, ce qui manque est plus vert dans les images, ce qui montre, comme dans le jeu vidéo, comment le passage du temps fait une brèche dans les scénarios, même s’il est probable qu’il sera ajouté numériquement plus tard.

