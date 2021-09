Voici à quoi ressemblerait le nouveau casque sans fil OnePlus et serait lancé le mois prochain | La technologie

in

Leur conception serait très similaire à celle des écouteurs Buds Z actuels, bien qu’ils semblent avoir une plus grande gamme de capteurs.

Les écouteurs sans fil font déjà partie de notre vie, avec des écouteurs premium ou d’autres plus modestes mais, en somme, ils nous permettent de profiter de la musique ou même des appels téléphoniques en toute clarté, sans percevoir de bruit.

OnePlus en sait beaucoup à ce sujet, et suite au départ du OnePlus Buds Z et du OnePlus Buds Pro, la société travaille apparemment maintenant sur le successeur du premier, simplement appelé OnePlus Buds Z 2 et qui serait lancé ce même mois d’octobre.

Comme indiqué par 91mobiles, dans les informations gracieusement fournies par OnLeaks, nous avons une série de rendus qui seraient apparemment la conception finale de cet appareil lorsqu’il sera mis en vente dans quelques semaines seulement.

Le design est presque identique à celui des OnePlus Buds Z d’origine, bien qu’avec des pointes légèrement inclinées, mais même le boîtier de chargement est à peu près tracé. Les écouteurs disposent de différents capteurs pour la détection automatique des gestes et également pour l’isolation phonique.

Comme vous pouvez l’apprécier, l’étui de chargement a un port USB Type-C pour le chargement, avec le logo OnePlus sur le dessus. Bien que dans les images divulguées, vous ne puissiez voir ces écouteurs qu’en blanc, il est probable qu’il existe d’autres couleurs dans leur marketing.

Comme nous l’avons commenté, ces supposés OnePlus Buds Z 2 seraient lancés en octobre, juste à temps pour la campagne de Noël, mais il subsiste encore de nombreux doutes concernant d’autres aspects techniques de ces écouteurs sans fil qui n’ont pas encore transpiré.