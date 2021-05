Voici à quoi s’attendre de Google I / O 2021: WearOS Resurrection, tablettes Android et une refonte générale du système d’exploitation Android | La technologie

Cette semaine aura lieu l’événement annuel de Google au cours duquel le géant de la technologie présente ses principales nouveautés dans le logiciel, et quelques surprises dans le matériel. Qu’est-ce qui nous attend en 2021?

Google s’est engagé à organiser un événement entièrement virtuel comme mesure de sécurité en raison de la pandémie qui continue de faire des ravages dans une grande partie du monde. Loin d’être présentée sous le soleil de Mountain View, l’actualité de cette année sera connue par télématique entre le 18 et le 20 mai. Google I / O démarrera demain, 18 mai, 13 h HAE (19 h 00 de l’Espagne péninsulaire).

Comme le veut la tradition, c’est l’événement au cours duquel Google présente sa nouvelle version d’Android avec toutes les nouvelles fonctions, design et autres changements que l’entreprise a préparés pendant un an et cela atteindra la majorité des mobiles au cours des 12 prochains mois ou plus. Il est temps de connaître Android 12, qui a déjà joué dans certaines actualités ces mois-ci à l’apéritif.

Il est également rumeur avec d’autres nouvelles telles que Wear OS et les services d’intelligence artificielle, les années précédentes, nous avons vu comment Google a pu appeler le coiffeur pour prendre rendez-vous. Et bien que ce ne soit pas un événement conçu pour le matériel, nous pouvons également avoir des nouvelles à ce sujet, liées aux casques et aux tables. Sans aucun doute, les nouveaux Google Pixels ne vont pas faire leur apparition, malgré le fait qu’ils ont récemment été vus dans une fuite, j’espère que nous nous trompons.

Le nouveau design d’Android 12

Le protagoniste par excellence de ces événements est Android. Sa version 12 doit être présentée dans son intégralité cette semaine et nous avons déjà vu une partie de son nouveau design. D’après ce qui a été divulgué jusqu’à présent, ce serait le plus gros nettoyant pour le visage d’Android à ce jour, avec une nouvelle interface, un clavier, des icônes, des widgets et bien plus encore.

Les changements sont également attribués à la compatibilité avec des caméras plus haut de gamme, telles que la prise en charge native des capteurs de Quad Bayer très haute résolution, ainsi que de nouvelles fonctionnalités dans les paramètres de batterie et de stockage qui ont déjà été vues dans les versions précédentes disponibles pour les développeurs via les téléphones Pixel.

Tablettes Wear OS, Google AI et Android

Dans le domaine des logiciels également, le système d’exploitation des montres intelligentes peut jouer un rôle important cette semaine. Dans l’ordre du jour détaillé des trois jours de présentations, il y a des articles tels que “Nouvelles de l’usure“. Google vient de publier Gboard pour Wear OS, qui remplace le clavier QWERTY standard qui comprend un nouveau chercheur d’emojis et des suggestions plus intelligentes. Les propriétaires d’une montre avec ce système d’exploitation peuvent garder un œil sur les changements intéressants.

Vous ne pouvez pas manquer une surprise dans le domaine de l’intelligence artificielle, les assistants intelligents sont devenus une pièce maîtresse des entreprises technologiques. Une course pour obtenir les meilleures fonctions, pour prouver que votre assistant est le plus intelligent et le plus fonctionnel. Des fonctions qui sont ensuite déployées sur les téléphones, les montres et toutes sortes d’appareils.

D’autre part, tout comme les téléphones portables et les montres reçoivent des nouveautés dans les logiciels, nous serons également très conscients des versions d’Android pour tablettes. L’entreprise a présenté ces derniers mois plusieurs nouveautés axées sur l’interface de la tablette, ce qui pourrait suggérer que votre intérêt pour ce marché a de nouveau augmenté. De plus, dans le calendrier Google I / O pour 2021, nous voyons une discussion intitulée “Nouveau dans le pliage, les tablettes et les grands écrans“, qui parlerait de la mise à l’échelle des applications vers les nouveaux écrans qui arrivent sur le marché, n’oublions pas les nouveaux mobiles pliables qui offrent un point intermédiaire entre le mobile et la tablette.

Écouteurs

En attendant, une annonce dédiée au logiciel peut également laisser de la place pour des nouvelles dans des appareils tels que les écouteurs Google. Les Pixel Buds semblent être dans le four sur le point de se lancer, diverses fuites et annonces ont mis à l’honneur ces petits appareils. Par exemple, le compte Android sur Twitter a publié par erreur un message à la fin du mois de mars à propos des Pixel Buds Series A, un commentaire qui supprimé après 10 minutes. L’après-midi, 9to5Google avait déjà terminé la capture.

On en sait peu sur eux, sauf ce surnom A qui indiquerait un modèle plus simple et moins cher, comme le Pixel 5A que Google a annoncé en avril. Il est même possible que Google explique quelque chose sur son propre processeur qui est connu pour se développer et pour lequel il n’aurait plus besoin de collaborer avec Qualcomm sur ses mobiles.

Voici quelques-uns des sujets que Google devrait découvrir dans les prochains jours. Il ne sera pas nécessaire d’attendre longtemps pour connaître tous les projets sur lesquels le géant a travaillé tout ce temps et vous aurez toutes les informations ici, dans Computer Hoy.