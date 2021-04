Voici à quoi vous attendre après avoir reçu votre chèque de relance de 1400 $ – .

Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral a envoyé plus de 130 millions de nouveaux paiements de secours contre le COVID-19 sous la direction du président Biden, pour un total d’environ 335 milliards de dollars, selon la dernière mise à jour du contrôle de relance de l’IRS.

Une nouvelle vague de plusieurs millions de paiements de relance supplémentaires est en train d’être envoyée, a poursuivi l’agence fiscale dans le cadre d’une annonce de presse qui explique ensuite pourquoi certains Américains ont des paiements dits «plus-up» en route. Cette nouvelle vague de paiements de relance a commencé vendredi, et la plupart d’entre eux seront reçus le mercredi 7 avril. Selon l’IRS, ils incluent un grand lot de paiements envoyés aux bénéficiaires de la sécurité sociale et autres bénéficiaires fédéraux qui n’ont pas déposé de dossier. Déclaration de revenus 2020 ou 2019 et qui n’a pas utilisé l’outil des non-déclarants de l’IRS l’année dernière.

Selon l’IRS, le nouveau lot de paiements dits majorés «comprend le premier des paiements supplémentaires en cours pour les personnes qui plus tôt en mars ont reçu des paiements en fonction de leur déclaration de revenus de 2019, mais qui sont éligibles à un paiement nouveau ou plus important en fonction de leur les déclarations de revenus de 2020 récemment traitées. » Les paiements « majorés » pourraient également inclure une situation où le revenu d’une personne a diminué en 2020 par rapport à 2019, ou une personne avait un nouvel enfant ou une personne à charge figurant sur sa déclaration de revenus 2020, entre autres situations.

Plus de 4 millions de paiements de relance, d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars, seront inclus dans ce nouveau lot de décaissements. Cela comprend plus de 2 millions de paiements de relance qui seront déposés directement par voie électronique (totalisant plus de 5 milliards de dollars), ainsi que 2 millions de paiements par chèque papier (encore une fois, d’une valeur totale de plus de 5 milliards de dollars).

De plus, cet argent comprend des paiements de relance pour les personnes pour lesquelles l’IRS ne disposait pas d’informations suffisantes avant que l’agence puisse les utiliser pour leur émettre un paiement – bien que ces bénéficiaires aient récemment déposé une déclaration de revenus et se soient qualifiés pour un chèque de relance. Les paiements à tous les destinataires mentionnés dans cet article vont continuer sur une base hebdomadaire à l’avenir, selon l’IRS, car l’agence fiscale traite les déclarations de revenus pour 2019 ainsi que pour 2020 (rappelez-vous, la date limite de dépôt de cette dernière a prolongé d’un mois, jusqu’au 17 mai).

Ces bénéficiaires n’ont pas besoin de prendre eux-mêmes des mesures proactives pour obtenir des paiements dans le cadre de cette nouvelle série de décaissements de chèques de relance. Cependant, consultez l’outil Get My Payment de l’IRS sur le site Web de l’agence fiscale pour voir quand ou si votre paiement a été programmé pour être envoyé. De plus, pour rappel, ce portail sur le site Web de l’IRS est mis à jour une fois par jour, il n’est donc pas nécessaire de le vérifier – pour plus de détails, notamment si votre dernier paiement de relance a été planifié et si ce paiement sera envoyé sous forme de dépôt direct. ou par la poste – plus d’une fois par jour.

