Voici Bernardo Montoya, l’assassin de Laura Luelmo : "Ne vous inquiétez pas, vous mourrez très bientôt"

Bernardo Montoya enlevé, torturé et tué à Laura Luelmo quand elle est rentrée chez elle en El Campillo (Huelva) après le shopping le 12 décembre 2018. Les caméras de sécurité des supermarchés la montrent vêtue d’un caban vert, d’un jean et de baskets. Ce jour-là, le dernier de sa vie, Laura a acheté deux Des bouteilles d’eau, un paquet de chips et des œufs frais. La Garde civile récupérera plus tard le billet pour cet achat et les dernières images dans lesquelles il est vu vivant, comme celle maintenant offerte par CASO ABIERTO, la chaîne de presse et d’événements de Prensa Ibérica. Le jeune enseignant de Zamora s’était installé à El Campillo pour enseigner aux enfants d’un institut voisin. Dans la porte d’entrée, il a vécu, depuis J’étais sorti de prison pour la troisième fois, Bernardo Montoya.

La vie de Laura Luelmo, jeune éducatrice pour enfants, 27 ans, Avec une carrière, avec un partenaire, avec un avenir, il y croise celui de son nouveau voisin, Bernardo Montoya, alors âgé de 50 ans, tueur avoué, voleur, ex toxicomane, harceleur, sans travail connu, huit frères, dont plusieurs criminels, dont un jumeau et incarcéré. Pendant des jours, Montoya a traqué Laura et l’a finalement kidnappée et assassinée dans sa maison à El Campillo (Huelva).

Une vieille femme, une jeune femme

Ce n’était pas la première fois qu’il tuait. En 1995, Montoya, alors accro à l’héroïne, entré dans la maison d’une femme de 82 ans qui vivait dans la ville de Cortegana et qui avait déjà volé. La femme allait témoigner contre lui au procès pour vol qualifié. Montoya l’a poignardée sept fois, à mort. Il a été condamné à 17 ans et neuf mois de prison.

En prison, il a eu un bon comportement et a gagné la confiance des fonctionnaires pour son emplois d’électricien et autres ñapas. Il a commencé à profiter des autorisations de sortie. Mais dans l’un d’eux, en 2008, il est revenu à ses anciennes habitudes. Déjà à El Campillo, installé dans la maison de son père, il harcelait et tentait d’attaquer à une fille de 27 ans dans un parc. Aidée de son chien avec qui elle se promenait, la femme a résisté. Montoya a ensuite poignardé l’animal. Il a été condamné pour menaces à un an et six mois de prison.

Il a finalement été libéré de prison en mars 2015. À différents jours en juin de la même année. agressé et volé deux femmes. Il a de nouveau été condamné à deux ans et dix mois de prison. Il est parti sortie en octobre 2018. Deux mois plus tard, il assassinait Laura Luelmo.

N’attaque que les femmes

Montoya, selon les sources consultées par OPEN CASE, est un criminel froid, qui n’attaque que les femmes et qui a différents problèmes sexuels et d’impuissance présumés pour essayer d’éviter d’être condamné pour viol. Lorsqu’il a été arrêté pour son dernier crime, il a expliqué qu’il avait d’abord abandonné le corps de Laura Luelmo, sans vêtements jusqu’à la taille et avec la veste que montrent les images du supermarché, mais recouvert d’une couverture.

Il a alors assuré qu’après l’avoir laissée au sol, il l’avait touchée et avait senti que son corps était chaud, que la jeune femme était vivante et qu’ensuite il lui a dit au revoir en disant : « Ne t’inquiète pas, tu vas bientôt mourir. Repose en paix. « Après cet élan pieux, cependant, il expliqua qu’il n’y avait retourné à l’endroit et avait pris la couverture, afin de ne laisser aucune preuve qui pourrait l’accuser du crime.

Le jury doit décider s’il faut condamner Montoya pour enlèvement, agression sexuelle et meurtre, comme le demande le parquet, qui réclame pour lui la prison permanente révisable. Au frigo à la maison, le lieu du crime, les œufs que Laura Luelmo avait achetés peu de temps avant qu’il ne l’enlève ont été retrouvés. Dans le coffre de votre voiture, où il a emporté le corps de la jeune femme après l’avoir torturée, se trouvait une de ses bouteilles d’eau. Lorsque les enquêteurs de la Garde civile lui ont demandé où étaient les frites, le meurtrier a froidement répondu : « Je les ai mangées.