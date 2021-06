Voici ce à quoi Google doit faire attention avec Lina Khan, la nouvelle “capitaine” de la FTC

in

La nomination de Lina Khan en tant que nouvelle présidente de la Federal Trade Commission signifie que Google ne sera pas épargné par les pratiques anticoncurrentielles et fera l’objet d’un examen minutieux, en particulier lorsqu’il tentera d’acquérir de nouvelles entreprises, selon les experts. Malgré les critiques affirmant qu’elle pourrait être biaisée en fonction de son cheminement de carrière, ils ajoutent que la nomination est un “grand pas pour garder un contrôle” sur Big Tech.

Le président américain Joe Biden a nommé Khan, un éminent critique de Big Tech, à la présidence de la FTC et le 15 juin, le Sénat a voté sans distinction de parti pour la confirmer. L’agence enquête sur les violations des lois antitrust, les pratiques commerciales trompeuses et la confidentialité des données dans la Silicon Valley et aux États-Unis

Khan, 32 ans, a déclaré qu’elle avait hâte de travailler avec ses collègues pour “protéger le public des abus des entreprises”. Son rôle signifie que des entreprises comme Amazon, Facebook, Apple et Google seront soumises à un examen minutieux.

Avant son nouveau rôle, Khan est devenu une voix de premier plan lorsqu’elle était étudiante en droit à l’Université de Yale, où elle a rédigé un article de recherche sur les lois antitrust modernes et sur la manière dont elles n’ont pas réussi à vérifier le pouvoir d’Amazon. Le document a attiré l’attention des décideurs, des avocats et de la presse. Khan a également attiré l’attention de la sénatrice Amy Klobuchar – la présidente du sous-comité sénatorial qui supervise les questions antitrust – la sénatrice progressiste Elizabeth Warren et le sénateur républicain Josh Hawley.

Dans le même temps, les critiques des lobbyistes des Big Tech et des groupes pro-tech indiquent que sa position et ses recherches antérieures pourraient l’amener à se prononcer sur des cas de parti pris.

La nomination de Khan « sape la crédibilité de l’agence »

Carl Szabo, vice-président et avocat général de NetChoice, un groupe industriel dont les fondateurs incluent Google, Facebook et Amazon, a déclaré dans une interview que le but du président de la FTC est d’appliquer la loi comme un juge, qui examine les faits.

“Quand il s’agit de Mme Khan, elle semble moins intéressée par l’application de la loi telle qu’elle est écrite que par la rédaction de la loi et c’est très dangereux car nous voulons des décisions justes basées sur la loi et non sur ce qu’un juge pense de cet accusé”, a-t-il déclaré. mentionné.

Szabo, qui travaillait pour l’ancien commissaire de la FTC, Orson Swindle, soupçonne Khan d’être “capable de fonctionner de manière indépendante”, mais ses antécédents “jettent un doute sur tout ce que fait la FTC. Cela sape la crédibilité de l’agence”.

Barbara Sicalides, avocate antitrust au cabinet d’avocats Troutman Pepper, a rejeté la critique selon laquelle Khan pourrait être biaisé et a déclaré dans une interview que bien que Khan ait exprimé des réserves concernant Big Tech, ces préoccupations “s’appliqueraient probablement à toutes les entreprises qui entrent dans le “Big catégorie “Technologie”.

“En tant que présidente de la FTC, elle décidera de questions spécifiques concernant le sort des entreprises, de leurs employés, de leurs communautés et des innovateurs”, a-t-elle déclaré. “Bien qu’il soit tout à fait compréhensible que les entreprises soient troublées par l’incertitude, je pense que c’est une erreur de supposer qu’un traitement injuste est une évidence.”

Sicalides a ajouté que la préoccupation de Khan est spécifique à “la concentration du marché en termes de publicité numérique et la capacité des entreprises technologiques à tirer parti de leur pouvoir sur un marché ou un côté d’une plate-forme dans un espace adjacent où elles pourraient faire face à plus de concurrence”.

Comment la FTC joue-t-elle un rôle dans le monde de Google ?

Matt Stoller, l’auteur du livre Goliath: The 100-Year War Between Monopoly Power and Democracy, a déclaré dans une interview que les critiques soulignent spécifiquement l’interprétation de Khan de la loi antitrust, avec laquelle ils ne sont pas d’accord.

“Son argument est que la loi antitrust est interprétée de manière étroite et favorable à certaines formes d’organisation des entreprises qui concentrent trop de pouvoir”, a-t-il déclaré. “Ses détracteurs soutiennent que son point de vue n’est pas exact. Il ne s’agit pas de parti pris contre une entreprise en particulier.”

Il a déclaré que Khan adopterait la même approche envers Google qu’elle le ferait envers Amazon et toutes les autres entreprises.

“Je pense que la différence est que l’antitrust pour Google est géré par le ministère de la Justice, tandis que l’antitrust pour Amazon est géré par la FTC”, a-t-il déclaré. “Cependant, la FTC a autorité sur certaines formes de règles de confidentialité et de concurrence, ce qui pourrait affecter Google.”

Actuellement, Google fait face à trois poursuites antitrust distinctes qui ont toutes un programme similaire.

En octobre 2020, le ministère de la Justice (DOJ), ainsi que 11 procureurs généraux de l’État républicain, ont déposé une plainte contre le géant de la technologie, alléguant que la société avait utilisé des contrats d’exclusion pour empêcher les concurrents d’accéder aux principaux canaux de distribution afin qu’elle détienne un monopole. dans la recherche en ligne.

En décembre 2020, une deuxième action en justice déposée par une coalition de procureurs généraux des États, dirigée par le Texas, cible ses services de technologie publicitaire. Il prétend que le géant de la technologie détient un monopole illégal sur les publicités en ligne.

Le même mois, une troisième action en justice a été déposée par une autre coalition de procureurs généraux de l’État similaire à celle déposée par le DOJ. Il comprend cependant des spécifications supplémentaires sur la manière dont Google a maintenu son monopole en tant que moteur de recherche.

Comment la nomination de Khan affectera-t-elle Google ?

Alex Kantrowitz, l’auteur de la newsletter Big Technology, a déclaré que Khan ne constitue pas une menace immédiate et probablement moindre pour Google en raison de sa longue liste de poursuites antitrust, et la plus importante du DOJ. Mais, il note que cela ne signifie pas que Google est à l’abri de tout contrôle.

“Pourtant, son mandat de présidente de la FTC rendra probablement la vie de Google plus difficile, notamment en ce qui concerne sa capacité à acquérir de plus petites entreprises, qu’elle peut désormais aider à bloquer”, a-t-il déclaré.

Szabo de NetChoice était d’accord avec Kantrowitz, ajoutant que toute entreprise qui a atteint une certaine taille veut soit être acquise, soit cherche à faire une acquisition.

“Google, comme toute entreprise, a une taille importante et fait beaucoup d’acquisitions, dont la plupart personne ne semble prêter attention ou passer beaucoup de temps à regarder”, a-t-il déclaré.

“Mais si je suis Google et que j’ai quelqu’un qui a écrit plusieurs papiers, articles et a fait des déclarations en public, déclarant qu’elle pense que je suis un criminel ou que mes activités violent la loi, il sera plus difficile pour moi de faire acquisitions qui, selon nous, aideront mieux les consommateurs. »

La plus grosse acquisition de Google a été DoubleClick en 2007 pour 3,1 milliards de dollars, ce qui, selon la plupart, a été la force motrice de la montée en puissance de Google. L’acquisition a donné à Google une position forte dans le secteur lucratif de la publicité display, mais les critiques affirment que Google a utilisé son acquisition pour obtenir un avantage injuste dans le secteur de la publicité en ligne. Google utilise toujours ce modèle et lui donne le contrôle total du logiciel lors de toute transaction impliquant une publicité en ligne via l’entreprise. Pour cette raison, les allégations indiquent que cela oblige toute entreprise achetant des publicités à payer plus d’argent.

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, a déclaré dans une interview que Google devrait faire attention à la façon dont il se positionne et aux offres à venir pour ne pas “donner l’impression d’un comportement anticoncurrentiel”.

“La jeune Mme Khan a été assez virulente sur le sujet et ne le laissera pas glisser facilement”, a-t-il déclaré. « La domination de Google sur les moteurs de recherche et comment et ce qu’il présente aux utilisateurs ainsi que les pratiques de ses offres publicitaires ont fait l’objet d’un examen constant. De plus, la position dominante de Google dans les smartphones Android et les téléviseurs intelligents jusqu’à maintenant dans le secteur de l’éducation à mi-parcours.”

Shah a noté que la nomination de Khan était un “grand pas pour garder un contrôle” sur la technologie et les autres géants devenant “trop ​​gros et centrés sur le monopole”. Il a ajouté que Khan sera probablement “assez impartial et examinera de près” toutes les entreprises, y compris Google, en particulier sur leur pouvoir de marché.

Khan est l’un des cinq à décider des cas à porter à l’attention

Alors que Khan est considéré comme le “capitaine” de la FTC, elle est l’un des cinq commissaires qui doivent parvenir à un consensus lorsqu’ils portent un cas à l’attention, a déclaré Carmi Levy, analyste technique, dans une interview.

“Il serait assez facile de supposer que la nomination de Khan s’apparente au shérif se présentant enfin et lançant une répression en retard. Mais la FTC n’est pas une autocratie, et bien que Khan dirige maintenant le navire réglementaire, elle n’est qu’un membre d’un cinq conseil d’administration qui doit parvenir à un consensus avant d’engager une action antitrust”, a-t-il déclaré.

