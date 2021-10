Voici ce dont vous avez besoin si vous devez vous rendre au bureau et que vous vous souciez de votre santé : un purificateur à petit prix avec filtre HEPA | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De nombreuses personnes sont déjà retournées au bureau en personne, bien que les virus covid et autres soient toujours présents. Si vous préférez vous soigner en bonne santé, ce ne serait pas une mauvaise idée d’emporter un purificateur d’air avec vous.

Une fois que l’incidence cumulée a chuté grâce à la vaccination, le retour à la normalité va de plus en plus avec la levée de certaines restrictions, presque toutes, et cela est également perceptible dans le retour en face à face dans les bureaux de millions des travailleurs.

Cependant, comme avant le covid, à certaines dates il est toujours dangereux de respirer à l’intérieur car il existe d’autres virus, comme la grippe. Il est donc plus important que jamais d’avoir un bon purificateur d’air à portée de main, de préférence avec un filtre HEPA.

Si vous n’en avez pas ou dans votre bureau vous ne savez pas s’il y en a, un bon moyen de le résoudre est de vous procurer un portable, un modèle compact avec la capacité de nettoyer environ 10 m2 sans problème et constamment. L’un des moins chers est le Pro Breeze Mini, qu’Amazon vend pour seulement 29 euros.

Il est alimenté via USB et possède sa propre lumière, bien que vous puissiez la désactiver si vous le souhaitez. En effet, il peut également être utilisé pour purifier l’air que vous respirez la nuit.

Le filtre HEPA est celui que les autorités sanitaires recommandent pour éliminer dans la mesure du possible le covid-19, toujours présent bien que la transmission ait considérablement diminué ces derniers mois.

Comme toujours, il est pratique d’être vigilant, cela ne fait pas de mal de le faire petit investissement dans un appareil qui vous aide à mieux respirer, moins de poussière et de particules, y compris les particules polluantes des moteurs.

Si vous envisagez d’acheter un purificateur d’air domestique, nous vous expliquons dans ce guide d’achat tout ce que vous devez prendre en compte avant de le faire.

Un inconvénient que l’on peut mettre, si on peut l’appeler ainsi, est qu’il est si bon marché qu’il n’atteint pas exactement les 29 euros à partir desquels Amazon prend en charge les frais d’expédition.

Cela signifie que vous devez ajouter un autre produit à votre commande ou simplement en profiter et vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, qui vous permettra également de regarder la meilleure série Amazon Prime Video pendant 30 jours.

