Voici ce qu’Amazon aurait pu acheter pour 8,5 milliards de dollars au lieu de MGM

Eh bien, c’est arrivé. Amazon s’est finalement lassé de tous les autres géants de la technologie qui achètent des studios de cinéma et a décidé d’en acheter un lui-même, achetant MGM Studios pour 8,5 milliards de dollars. MGM essayait de trouver un acheteur depuis des années dans un marché en évolution rapide, et Amazon essaie de se faire prendre plus au sérieux à Hollywood, donc l’accord semble presque être une bonne idée du point de vue d’un spectateur. Là encore, 8,5 milliards de dollars, c’est beaucoup d’argent qui pourrait être dépensé pour beaucoup de choses différentes, même en ce qui concerne les achats en studio.

Après tout, Disney a acheté Marvel pour 4 milliards de dollars en 2009 et Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars en 2012, puis les a regroupés avec Pixar, Disney et National Geographic pour Disney + en 2019. Les studios de cinéma et les réseaux de télévision non actualisés de Century Fox – et cela souligne également comment MGM, l’un des plus anciens studios de cinéma d’Amérique, a gaspillé l’avance qu’il avait autrefois dans l’industrie pour être vendu pour moins de dix milliards. WarnerMedia est vendu et fusionné avec Discovery pour 43 milliards de dollars pour mieux concurrencer Disney +, Netflix et Universal’s Peacock, après qu’AT & T a acheté les marques lors de l’acquisition de 108 milliards de dollars de Time Warner en 2018.

Cependant, tous ces chiffres sont assez abstraits, alors jetons un coup d’œil à ce que 8,5 milliards de dollars peuvent vous apporter en termes plus significatifs!

Achetez comme Bond, James Bond

L’acquisition d’Amazon pourrait changer les plans de sortie de No Time To Die – j’ai perdu la trace du nombre de fois que cela arriverait, honnêtement – mais cela signifie également que la collection James Bond atterrira probablement sur Prime Video après avoir été dispersée sur différentes plates-formes. pour la dernière décennie. Si vous vouliez dépenser ces doux et doux milliards pour l’expérience ultime de Bond, voici ce que cela vous apporterait:

6470 voitures d’espionnage Aston Martin DB5 9,4 millions de pistolets 9 mm Walther PPK 314,8 millions de vodka martinis secoués au Dukes Bar à Londres 1,6 million de smokings

Maintenant, tout ce dont vous avez besoin, ce sont des supervillains qui caressent le chat et des hommes de main pour vous chasser à travers les Alpes ou une forêt russe ou les tiges bondées de Bangkok.

C’est l’heure d’un banquet!

Bien sûr, qu’est-ce qu’un voyage au cinéma sans de la bonne nourriture à manger pendant que vous regardez et murmurez à vos amis où ils ont déjà vu cet acteur. Des fêtes décadentes à la restauration rapide, voici comment vous pourriez littéralement manger 8,5 milliards de dollars

60 milliards de biscuits aux pépites de chocolat maison 1,7 milliard de cheeseburgers 950000000 pop-corn de grandes salles de cinéma 1,3 milliard de gros cokes 3,5 milliards de tacos au petit-déjeuner 413 millions de livres de poitrine de barbecue au Texas 1,2 million de livres de caviar de béluga

60 milliards de biscuits seraient 7 biscuits pour chaque homme, femme et enfant sur Terre, ce qui pourrait ne pas signifier grand-chose, mais je jure que les biscuits chauds et frais sont la première étape vers la paix dans le monde.

Shopping sur Amazon

Amazon est l’un des plus grands détaillants de la planète et vend une quantité ridicule de choses à tous les prix sur son magasin. Voici quelques-unes des nombreuses façons dont vous pourriez dépenser 8,5 milliards de dollars sur Amazon

Ou, Amazon pourrait donner 6500 $ à chacun de ses 1,3 million d’employés américains, ce qui est le moins qu’ils puissent offrir après avoir passé l’année dernière à les surmenage et à les intimider contre la syndicalisation tout en récoltant des bénéfices records au milieu d’une pandémie mondiale.

Mais qu’est-ce que tu toi dépenser 8,5 milliards de dollars? Toute la nourriture que vous pourriez manger ou la vie super luxueuse d’un espion international? Ou achèteriez-vous à toute la famille de nouvelles maisons et des supercars assorties? Je m’achèterais une bibliothèque pleine de mangas et des chaises longues pour les lire entre mes voyages à Disney.

