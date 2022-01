Voici ce qu’Apple devrait lancer en 2022

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Selon un nouveau rapport, Apple prévoit de rafraîchir plusieurs gammes d’appareils en 2022. La société pourrait introduire trois montres Apple, une grande refonte du MacBook Air et un casque AR/VR, entre autres. Un iPhone SE 5G devrait également faire ses débuts au premier semestre de l’année.

Alors que la plupart des entreprises ont ralenti au milieu de la pénurie mondiale de chipsets et de la pandémie en cours, Apple a connu une assez bonne année 2021. Le secteur des smartphones a continué de croître tout en atteignant le bon endroit avec le nouveau MacBook Pro. Mais à quoi peut-on s’attendre en 2022 ? Selon Mark Gurman de Bloomberg dans son bulletin d’information, la société pourrait apporter une refonte radicale à ses produits de base.

Commençons par l’iPhone 14. Le modèle suivant devrait introduire une « encoche de la taille d’un trou » lors de ses débuts au troisième trimestre 2022. Un iPhone SE doté de la 5G serait en préparation pour le premier semestre 2022, tandis qu’un L’iPad Pro avec recharge sans fil est également attendu cette année.

Les fans d’Apple Watch peuvent s’attendre à trois modèles au lieu de deux. Une nouvelle « version robuste destinée aux amateurs de sports extrêmes » pourrait faire ses débuts aux côtés d’un nouveau modèle SE et de l’Apple Watch Series 8. Étant donné que la série 7 était une légère mise à niveau, nous nous attendons à ce qu’Apple apporte plus d’avancées au modèle à venir.

Une refonte importante du MacBook Air – la « plus grande » de son histoire – devrait faire ses débuts cette année. Gurman note que les options du chipset sont encore indécises, étant donné que le M2 pourrait ne pas être lancé de sitôt. Cependant, cette année, un Mac Pro plus petit, un Mac mini et un iMac Pro avec un écran plus grand devraient tous contenir des chipsets M1 Pro et M1 Max. La société devrait abandonner complètement Intel d’ici la WWDC 2022.

Enfin, l’ajout Apple le plus notable pourrait être un casque de réalité virtuelle/augmentée. Le produit, nommé N301, devrait maintenant faire ses débuts en juin et pourrait atterrir avec le nouveau rOS d’Apple.

Où pensez-vous qu’Apple va en 2022, et qu’attendez-vous le plus ? Assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions.

