Voici ce qu’Apple n’a pas annoncé lors de son événement d’octobre : Nouveau Mac mini, iMac Pro, plus

L’événement « Unleashed » d’Apple en octobre a apporté le lancement des puces Apple Silicon M1 Pro et M1 Max qui alimentent les tout nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces. Nous avons également obtenu les AirPod de 3e génération avec Spatial Audio et plus encore. Cependant, il y avait quelques choses dans le pipeline d’Apple qui n’ont pas été dévoilées. Regardons tout ce qu’Apple n’a pas annoncé lors de son événement d’octobre.

Alors que l’événement d’octobre d’Apple a livré l’essentiel de ce à quoi nous nous attendions, il y a eu quelques omissions notables. Pour un récapitulatif de tout ce que nous avons obtenu, consultez notre résumé :

Nous avons également des comparaisons approfondies pour le matériel le plus récent d’Apple :

Tout ce qu’Apple n’a pas annoncé lors de son événement d’octobre

Mac mini

Rendu par Ian Zelbo via Jon Prosser

Le prochain Mac mini devant tirer parti des mêmes M1 Pro et M1 Max Apple Silicon, il y avait certaines attentes que le nouveau matériel aurait pu apparaître lors de l’événement d’octobre. Mais cela ne s’est pas avéré le cas.

Comme nous l’avons détaillé précédemment, voici ce que nous savons du prochain Mac mini :

Bloomberg a signalé que le nouveau Mac mini présentera des spécifications identiques au nouveau MacBook Pro avec jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs et 16 ou 32 cœurs graphiques. Pendant ce temps, le leaker Jon Prosser a annoncé que le Mac mini alimenté par M1X d’Apple introduirait également une nouvelle génération de design industriel. Le nouveau Mac mini serait doté d’un châssis externe redessiné avec un matériau réfléchissant « semblable au plexiglas » associé à un boîtier en aluminium. Prosser a également affirmé que le nouveau Mac mini comportera des ports supplémentaires par rapport au Mac mini actuel alimenté par M1, dont quatre Thunderbolt 3, deux ports USB-A, Ethernet et HDMI. Le Mac mini pourrait également utiliser le connecteur d’alimentation magnétique qu’Apple a introduit pour la première fois avec l’iMac 24 pouces plus tôt cette année. Alors, où ce nouveau Mac mini s’intégrerait-il dans la gamme Apple ? Actuellement, Apple vend un Mac mini alimenté par M1 comme option d’entrée de gamme aux côtés d’un modèle haut de gamme toujours alimenté par Intel. Il est prévu que ce Mac mini alimenté par M1X remplace le modèle Intel et soit vendu avec la configuration M1X.

iMac Pro

Rendu par SvetApple

Nous ne nous attendions pas à ce qu’Apple lance une version actualisée de son plus grand iMac lors de l’événement d’octobre, mais cela aurait certainement été une surprise amusante !

Après le remplacement de l’iMac Intel 21,5 pouces par l’iMac M1 24 pouces totalement remanié, Apple est de plus en plus enthousiaste à l’idée de dévoiler le successeur de l’iMac 27 pouces avec le M1 Pro/M1 Max plus puissant. Cela survient alors qu’Apple a retiré l’iMac Pro en mars dernier.

Apple aurait interrompu le travail sur le plus grand rafraîchissement de l’iMac pour se concentrer sur le modèle 24 pouces plus tôt cette année. Et juste cette semaine, nous avons entendu dire qu’Apple pourrait finir par opter pour un facteur de forme de 27 pouces pour le grand iMac de nouvelle génération en 2022 qui sera destiné aux pros. Cela contraste avec les rumeurs précédentes selon lesquelles il pourrait comporter un écran de 30 à 32 pouces.

Mac Pro

Nous nous attendons également à voir une mise à jour monstre Mac Pro avec Apple Silicon en 2022. Bloomberg a annoncé qu’il viendrait avec un processeur à 20 ou 40 cœurs et des options GPU avec 64 ou 128 cœurs.

Et pour la conception, le nouveau Mac Pro peut finir par être environ la moitié de la taille du Mac Pro actuel.

Nouvel écran Apple

Apple travaille également sur un nouvel écran externe doté d’un SoC A13 intégré comprenant un moteur neuronal. Les attentes de lancement ne sont pas claires, mais Apple travaillerait également sur un écran externe plus abordable que le Pro Display XDR. Cela pourrait finir par être un produit différent de l’écran en développement avec la puce A13.

Ce qu’Apple n’a pas annoncé de conclusion

Maintenant qu’Apple a lancé le M1 Pro et le M1 Max Apple Silicon, l’attente grandit de voir le reste de la gamme Mac adopter les puces leaders du secteur.

Quant à l’entrée d’Apple dans le monde AR/VR, elle n’est pas attendue avant 2022 ou au-delà.

