Voici ce que Batman, The Flash, Aquaman 2 et plus apportent à DC FanDome 2021

Toute la programmation DC FanDome sera sous-titrée en plusieurs langues, dont l’arabe, le portugais brésilien, le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le polonais, le russe et l’espagnol. Et DC FanDome sera à nouveau totalement gratuit pour tous les fans du monde entier. L’événement initial, DC FanDome 2020, a réuni le plus grand rassemblement de talents, d’annonces et de contenus révélés dans l’histoire de DC. DC FanDome: Hall of Heroes et DC FanDome: Explore the Multiverse ont généré plus de 22 millions de vues mondiales dans 220 pays et territoires, avec plus de 150 millions de vues de contenu de bande-annonce. Nous nous attendons à la même réponse, sinon plus grande, au nouvel événement, alors réservez le 16 octobre sur votre calendrier, fans de DC. On se voit là-bas!