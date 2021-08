Voici ce que Cardano (ADA) a fait avec le projet Éthiopie ⋆ Crypto new media

Charles Hoskinson, le fondateur du protocole Cardano (ADA) et PDG d’Input Output Hong Kong (IOHK) a révélé les progrès de l’entreprise en Éthiopie, où l’un des plus grands projets de blockchain au monde ne cesse de s’effondrer.

La société de recherche et d’ingénierie blockchain à l’origine de la cinquième plus grande crypto en valeur marchande travaille avec le ministère éthiopien de l’Éducation au développement d’un système universel d’accréditation des étudiants, qui devrait être lancé au début de l’automne 2021.

Observer l’ensemble du système d’identification national

« Nous avons environ un million de personnes à bord. C’est de la maternelle à la 12e année, et nous allons faire le premier lancement, je pense, en septembre ou octobre », a déclaré Hoskinson à Bloomberg dans une interview, ajoutant que l’objectif est d’obtenir cinq millions d’étudiants dans un système d’accréditation universel qui transportera tout, de l’assiduité et des notes des étudiants aux réalisations académiques et aux honneurs.

“C’est notre intention de rivaliser entre autres pour l’ensemble du système d’identification national, qui représente environ 110 millions de personnes”, a-t-il déclaré, révélant l’ambition de l’entreprise de développer davantage les solutions de blockchain dans le pays.

Le fondateur de Cardano a affirmé que la société se concentre sur la cryptographie à connaissance nulle, affirmant qu’il s’agit « de la chose la plus proche de la magie » dans l’industrie et, comme il l’a expliqué, un outil précieux pour préserver les droits de l’homme.

Grand partisan des droits de l’homme de qualité

“Nous croyons fermement aux droits de l’homme de qualité”, a déclaré Hoskinson, ajoutant que cela n’avait aucun sens de développer des solutions d’identité ou des solutions de blockchain pour des régimes comme la Chine ou l’Arabie saoudite, où il y a de fortes chances qu’ils finissent par être maltraités et militarisé contre la population.

« Vous regardez d’abord le niveau du pays, puis vous vous frayez un chemin jusqu’aux faits et aux circonstances. Les choses changent – ​​et dans certains cas, vous devez partir, même après avoir passé des années à travailler dans un pays », a déclaré le fondateur de Hoskinson à Bloomberg, tout en révélant que l’équipe Cardano s’était récemment retirée d’un projet majeur, en raison de circonstances risquées.

“Nous avons récemment refusé un accord avec un pays d’Amérique centrale que nous voulions vraiment faire, mais après avoir retiré des couches et avoir remarqué que l’état de droit se détériorait, nous ne nous sentions tout simplement pas à l’aise avec nos valeurs.”

« Vous devez équilibrer chaque transaction », a-t-il conclu, expliquant comment l’entreprise a discerné pour qui elle développe des solutions d’identité.

« La vision de l’entreprise est d’améliorer les systèmes du monde pour tout le monde, partout, et les endroits qui ont besoin de meilleurs systèmes ne sont pas nécessairement Berlin ou New York. Il faut donc aller dans des endroits un peu plus difficiles, et il faut être très prudent en le faisant. »

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.