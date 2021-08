Voici ce que cela signifie (analyse) ⋆ Crypto nouveaux médias

Les Stablecoins restent les actifs les plus échangés sur le marché de la cryptographie. De nouvelles données de la société d’analyse en chaîne CryptoQuant montrent que près de 2 milliards de dollars de ces jetons ont récemment été transférés dans des échanges.

Selon Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, ces dépôts massifs sont en fait un signe haussier pour l’industrie.

Ju a noté que la plupart des plateformes de trading crypto remplissent généralement le marché pour permettre aux utilisateurs d’acheter différentes pièces, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et autres, car les commerçants préfèrent acheter ces actifs en utilisant des pièces stables plutôt que fiat.

Il a ajouté que les bourses détiennent parfois de gros volumes de pièces stables en réserve afin de traiter les demandes de retrait des utilisateurs en cas de forte volatilité du marché.

Ju: Les gens convertissent l’argent Fiat en crypto

Quelle que soit la raison de l’afflux croissant, Ju pense que la forte demande d’actifs stables et leur mouvement vers les échanges sont haussiers à long terme, car “la monnaie fiduciaire se convertit en actifs cryptographiques”.

Stablecoins Flux vers les échanges. Source : CryptoQuant

L’opinion de Ju sur l’utilisation croissante des pièces stables pour les achats de crypto est en corrélation avec ce qui se passe dans de nombreux pays à travers le monde alors que la demande de fiat continue de baisser.

Par exemple, les personnes vivant dans des pays aux économies instables comme l’Argentine, le Brésil et le Nigéria choisissent de plus en plus d’avoir leurs économies en pièces stables adossées à une devise plus forte comme le dollar américain (USD) pour se sauver d’une crise financière imminente.

Le total des Stablecoins sur les échanges approche les 20 milliards de dollars

Avec l’ajout de 1,7 milliard de dollars au volume existant de pièces stables sur les bourses, le volume total sur les plateformes mondiales de trading de crypto-monnaies a atteint un nouveau record absolu (ATH) de 19,23 milliards de dollars, par données sur CryptoQuant.

L’afflux de stablecoin a augmenté de plus de 500% depuis le début de l’année. L’augmentation massive de l’exercice en cours pourrait être le résultat de l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies ces derniers temps.

USDT et USDC dans les dix plus grandes pièces

Pendant ce temps, les données de CoinGecko suggèrent que les deux plus grandes pièces stables – Tether (USDT) et USD Coin (USDC) – figurent dans les dix premiers classements de la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière.

Alors que l’USDT, qui a une capitalisation boursière de 65 milliards de dollars, occupe la cinquième place, l’USDC occupe la huitième position avec une capitalisation boursière de 27 milliards de dollars.

