Voici ce que cela signifie pour Android, Apple et plus

Arm a annoncé qu’à partir de 2023, tous ses nouveaux cœurs de processeur pour smartphone seront uniquement en 64 bits, sans mode de compatibilité 32 bits. Nous avons des processeurs pour smartphones compatibles 64 bits depuis 2013, lorsque Apple a inclus le processeur A7 64 bits dans l’iPhone 5s. Les processeurs 64 bits sont arrivés sur Android peu de temps après, mais tous ces processeurs pouvaient exécuter à la fois du code 32 bits et du code 64 bits. Ainsi, nous sommes passés de 32 bits uniquement à 32 bits et 64 bits, et maintenant nous laissons derrière nous les 32 bits et passons à une ère de 64 bits uniquement. Qu’est-ce que cela signifie pour Android ? Découvrons-le.

Bits et octets

Sur votre smartphone, chaque pixel, chaque bit de données envoyé sur Internet, chaque fichier stocké dans la mémoire flash, chaque son joué et chaque contact sur l’écran est représenté par et traité comme des nombres. L’essentiel du traitement est effectué par le CPU, avec l’aide d’autres composants comme le GPU.

Les bits sont les uns et les zéros du binaire.

Le processeur stocke ces nombres en binaire et l’espace qui leur est alloué est mesuré en bits. Les bits sont les uns et les zéros du binaire. Huit bits peuvent représenter n’importe quel nombre entre zéro et 255. 16 bits vont de zéro à 65 535, et 32 ​​bits peuvent stocker des nombres jusqu’à 4 294 967 295 (c’est-à-dire 4 Go).

Arm a introduit la prise en charge 64 bits dans la version huit de son architecture de jeu d’instructions (appelée Armv8) et cette prise en charge se poursuit dans Armv9. Ces deux éléments sont également rétrocompatibles en option avec les précédentes architectures Arm 32 bits uniquement. Cela signifie qu’en principe, les processeurs Cortex-A peuvent exécuter du code 32 bits et du code 64 bits et basculer entre eux à la volée. Les utilisateurs n’auraient remarqué aucune différence entre le code 32 bits et 64 bits. En fait, le premier SoC Armv8 de Samsung était l’Exynos 5433 utilisé dans le Galaxy Note 4. Il avait quatre cœurs Cortex-A57 et quatre cœurs Cortex-A53, mais il n’était utilisé qu’en mode 32 bits.

Au fil des années, les choses sont devenues plus nuancées. Arm possède des cœurs Cortex-A basés sur Armv8 qui sont en 32 bits uniquement (par exemple, le Cortex-A32) et d’autres en 64 bits uniquement (par exemple, le Cortex-A34 et le Cortex-A65). Vous n’avez peut-être pas entendu parler de ces conceptions de processeurs, car elles n’étaient utilisées dans aucun processeur de smartphone.

Le Cortex-A76 a un peu changé les choses en ce sens qu’il prend en charge le mode 32 bits, mais uniquement pour les applications.

La plupart des processeurs Cortex-A du Cortex-53 au Cortex-A75 prennent en charge les modes 32 bits et 64 bits. Le Cortex-A76 a un peu changé les choses en ce sens qu’il prend en charge le mode 32 bits, mais uniquement pour les applications. Cela signifie que vous devez exécuter une version 64 bits d’Android (voir ci-dessous), mais vous pouvez toujours exécuter des applications 32 bits. Si vous avez un processeur Snapdragon 855 (ou ultérieur). Ou un processeur basé sur Kryo 4xx (ou version ultérieure) (y compris le Snapdragon 480, Snapdragon 675, Snapdragon 720, Snapdragon 730, Snapdragon 765, Snapdragon 780G, etc.), puis le processeur a déjà abandonné la prise en charge des systèmes d’exploitation 32 bits, et vous ne l’avez pas fait. remarquez même pas !

Avec le Cortex-X2 et le Cortex-A510, la prise en charge des applications 32 bits a été abandonnée, vous devez donc exécuter un système d’exploitation 64 bits et des applications 64 bits. Le Cortex-A710 conserve la prise en charge des applications 32 bits, ce qui signifie que toutes les applications 32 bits persistantes seront obligées de s’exécuter sur les cœurs A710.

Tous les processeurs Cortex-A seront en 64 bits uniquement d’ici 2023

Arm a fait deux déclarations concernant le passage en attente à 64 bits uniquement. Tout d’abord, il a déclaré que d’ici 2022, tous ses gros cœurs ne seraient que 64 bits, puis plusieurs mois plus tard, il a déclaré que tous ses cœurs seraient à 64 bits d’ici 2023. Ça sonne bien. Jusqu’à ce que vous vous souveniez que le Cortex-A510 (un PETIT noyau) est déjà en 64 bits uniquement. Alors pourquoi ces deux délais différents ? Le seul sens que je peux en tirer est que nous verrons un nouveau petit noyau annoncé en 2022 qui prend en charge le 32 bits, puis à partir de là, tout sera en 64 bits.

Une chose à noter est que nous parlons des processeurs Cortex-A, c’est-à-dire des processeurs des smartphones, tablettes, Chromebooks, etc. Nous ne parlons pas des processeurs Cortex-M de la gamme de microcontrôleurs Arm. En fait, Armv8-M (M pour microcontrôleur) est en 32 bits uniquement.

Ce que cela signifie pour Android

La bonne nouvelle est qu’Android 64 bits est une technologie mature et qu’il n’y aura pas de grosses surprises lorsque le support 32 bits sera complètement abandonné.

La première version entièrement compatible 64 bits d’Android était Android 5.0 (Lollipop). Sorti en 2014, il a ajouté la prise en charge des processeurs Intel 64 bits, ainsi que des puces Arm 64 bits. Depuis août 2019, toutes les applications Google Play devaient prendre en charge le 64 bits. Pour aider les développeurs à prendre en charge le 64 bits, les moteurs de jeu populaires ont tous ajouté la prise en charge : Unreal (en 2015), Cocos2d (en 2015) et Unity (en 2018). À compter du 1er août 2021, Google Play cessera de proposer des applications sans version 64 bits sur les appareils compatibles 64 bits, ce qui signifie qu’elles ne seront plus disponibles dans le Play Store sur ces appareils.

Google a fourni différents outils et beaucoup de documentation pour préparer les développeurs d’applications au passage au 64 bits. Pour de nombreuses applications, il y a en fait peu à faire car celles écrites avec Java ou Kotlin n’ont pas besoin d’être modifiées. Mais les applications développées à l’aide d’un moteur de jeu ou d’un SDK tiers devront s’assurer que les dernières versions 64 bits sont utilisées.

Étant donné que les appareils avec Android 64 bits sont commercialisés depuis plusieurs années, combinés aux efforts de Google pour s’assurer que les applications 64 bits sont disponibles sur le Play Store, le passage final au 64 bits uniquement se fera sans trop de problèmes ni fanfare.

Ce que cela signifie pour Apple

Apple prend en charge le matériel et les logiciels 64 bits depuis l’iPhone 5S. En février 2015, Apple a annoncé que toutes les applications iOS doivent prendre en charge le 64 bits. Puis, en 2017, Cupertino a annoncé que les applications 32 bits ne fonctionneraient plus à partir d’iOS 11. À ce stade, Apple a complètement abandonné le 32 bits et tous ses processeurs à commencer par l’Apple A11 (que l’on trouve dans l’iPhone 8, l’iPhone X) sont uniquement en 64 bits.

C’est une histoire similaire avec macOS. Le système d’exploitation de bureau d’Apple n’est en 64 bits que depuis 10.7 Lion (2011). Depuis 2018, toutes les nouvelles applications soumises au Mac App Store devaient prendre en charge les applications 64 bits et, comme iOS, macOS a abandonné la prise en charge des applications 32 bits (avec la sortie de macOS 10.15 Catalina, en 2019). Aujourd’hui, macOS 11 est 64 bits sur Intel et 64 bits uniquement sur Arm. Le processeur M1 est en 64 bits uniquement.

L’avenir est au 64 bits, pour certains

Tous les processeurs Cortex-A seront 64 bits uniquement à partir de 2023. Étant donné qu’Android prend en charge le 64 bits et passe aux applications 64 bits uniquement, vous ne remarquerez probablement aucune différence et le changement se fera en douceur. Si vous êtes un utilisateur Apple, le passage au 64 bits s’est déjà produit il y a quelque temps sur iOS et macOS. Je n’ai pas entendu parler de hoquet majeur dans la transition.

Pour d’autres architectures de processeurs et d’autres systèmes d’exploitation, comme Windows et Linux, le support 32 bits survivra beaucoup plus longtemps. Étant donné que Linux veut être l’ami de tout le monde, le support 32 bits est susceptible de rester pour les décennies à venir. Pour Windows sur les processeurs x86-64, les choses sont un peu moins claires, mais il n’y a peut-être même pas de chemin clair vers les prairies ensoleillées des terres 64 bits uniquement.