Voici ce que différentes célébrités ont à dire sur Astroworld Festival

Vendredi soir de la semaine dernière, le premier jour du festival Astroworld de Houston s’est terminé par une tragédie lorsque huit personnes ont été tuées dans une bousculade qui a éclaté pendant le spectacle de Travis Scott. Des centaines de personnes ont également été blessées parmi la foule de 50 000 personnes selon TMZ. Samedi soir, Travis a posté sur Twitter et a promis son soutien à la suite des événements du festival Astroworld, tout comme d’autres célébrités. Plus tard samedi, Kylie Jenner a partagé une histoire Instagram et d’autres célébrités ont ensuite suivi.

Beyoncé a partagé son amour pour les victimes sur Twitter

Beyoncé a tweeté en disant que son cœur allait à toutes les personnes touchées par la tragédie de Houston. Beyoncé a déclaré : « Prier pour les familles et les proches des victimes. »

Drake a publié cette déclaration disant que son « cœur est brisé »

Drake a posté une déclaration sur Instagram à propos du festival qui disait : « J’ai passé les derniers jours à essayer de comprendre cette tragédie dévastatrice. Je déteste avoir recours à cette tribune pour exprimer une émotion aussi délicate que le chagrin mais c’est là que je me trouve. Mon cœur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent. Je continuerai à prier pour eux tous et je serai utile de toutes les manières possibles. Que Dieu soit avec vous tous. »

Kanye West a dédié son service dominical aux victimes d’Astroworld

Kanye West a dédié la diffusion en direct de son service aux « proches d’Astroworld ». La description de la diffusion en direct disait: « Revenons à un état d’esprit paisible avec ce service dédié aux vies perdues à l’Astroworld de Travis Scott. »

SZA a joué au festival et a tweeté son soutien

SZA a partagé son soutien à ceux qui ont perdu des êtres chers au festival. Dans un tweet, elle a déclaré : « Sans voix à propos d’hier soir. En fait, je suis sous le choc et je ne sais même pas quoi dire. Je prie juste pour tout le monde à Houston, en particulier les familles de ceux qui ont perdu la vie. »

Khelani a dit que cela n’aurait jamais dû arriver

Dans un tweet qu’ils ont publié à propos d’Astroworld, Kehlani a déclaré : « Pas assez de prières dans le monde pour les familles de ces enfants et les enfants eux-mêmes. Pas assez. Aucune indemnité ne pourra s’élever. Cela ne devrait jamais, jamais arriver dans un million d’années.

Kid Cudi a déclaré que ce qui s’était passé à Astroworld était » foiré «

Dans un Tweet, Kid Cudi a déclaré: « Vraiment foiré à propos de l’actualité à Astroworld. Mes pensées vont aux familles qui ont perdu un être cher hier soir et à tous ceux qui ont été blessés. Triste putain de jour, mec.

Kylie Jenner a publié une histoire Instagram disant à quel point elle et Travis sont brisés et dévastés

Kylie a déclaré : « Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier. Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston. »

Elle a poursuivi: «Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle et que dans aucun monde nous n’aurions continué à filmer ou à jouer. J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. »

