Voici ce que Disney + ajoute en juillet 2021

La seconde moitié de juillet verra encore plus de contenu original tomber sur le service. Alors que Loki se terminera au milieu du mois, il obtiendra un film documentaire en coulisses pour garder les fans rassasiés pendant une semaine supplémentaire. La même semaine verra le lancement d’une nouvelle série, Turner & Hooch, basée sur le film de Tom Hanks de 1989, et apparemment également définie comme une suite directe de ce film. Les semaines qui suivront verront une nouvelle série animée Chip & Dale ainsi qu’une nouvelle série documentaire qui se penchera sur plusieurs attractions des parcs à thème Disney, la nouvelle série Behind the Attraction est produite par Dwayne Johnson.

Et puis, après avoir eu la chance de voir Dwayne Johnson produire un documentaire sur la Jungle Cruise, vous aurez la chance de voir Dwayne Johnson jouer dans un film basé sur la Jungle Cruise. Le film sortira en salles et sur Disney + le 30 juillet et devrait actuellement être le dernier titre Premiere Access pour le service de streaming qui verra une sortie simultanée en ligne et en salles,