Voici ce que fait Google pour protéger les utilisateurs d’Android contre les applications d’espionnage – .

Maintenant que nous savons à quel point nos données sont collectées et vendues chaque jour, la conversation sur la confidentialité des utilisateurs ne s’arrêtera jamais. Nous attendons des entreprises que nous soutenons qu’elles fassent leur part pour nous protéger des applications, des sites et des services auxquels nous avons accès sur leurs plates-formes, et certaines en ont fait une priorité absolue.

Par exemple, Apple oblige désormais les développeurs à demander à leurs applications de demander l’autorisation de suivre les utilisateurs. En fait, nous avons appris cette semaine qu’Apple a même commencé à rejeter les applications qui tentent de suivre les utilisateurs sans les inviter au préalable. Ce sont des étapes dans la bonne direction alors que les utilisateurs finaux tentent de reprendre un semblant de contrôle sur leurs données privées et, de la même manière, Google apporte un changement à Android qui devrait plaire aux défenseurs de la vie privée.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme l’a remarqué XDA-Developers, Google apporte des modifications à sa politique du programme pour les développeurs, ce qui rendra plus difficile pour les applications de voir les autres applications que vous avez installées sur votre téléphone. Comme l’explique l’entreprise dans un nouveau document d’assistance, Google Play considère les applications de votre appareil comme des «informations personnelles et sensibles», ce qui signifie que l’autorisation de consulter cette liste d’applications ne doit pas être disponible gratuitement pour chaque application.

Plus précisément, il existe une autorisation sur Android appelée QUERY_ALL_PACKAGES qui permet à une application de voir toutes les autres applications actuellement installées sur votre téléphone ou tablette Android. À compter du 5 mai 2021, seules les applications qui ont une «fonctionnalité ou un objectif de base pour l’utilisateur [that] nécessite une large visibilité des applications installées sur l’appareil de l’utilisateur »pourra utiliser cette autorisation. Google explique également que l’autorisation ne prend effet que sur les applications ciblant l’API Android de niveau 30 ou version ultérieure sur les appareils exécutant Android 11 ou version ultérieure, ce qui signifie que de nombreux téléphones ne seront pas protégés par ce changement de politique spécifique le mois prochain. Voici toutes les utilisations autorisées de l’autorisation:

L’utilisation autorisée implique des applications qui doivent découvrir toutes les applications installées sur l’appareil, qui, à des fins de sensibilisation ou d’interopérabilité, peuvent être éligibles à l’autorisation. L’utilisation autorisée comprend: la recherche d’appareils, les applications antivirus, les gestionnaires de fichiers et les navigateurs. Les applications ayant accès à cette autorisation doivent respecter les politiques relatives aux données des utilisateurs, y compris les principales exigences de divulgation et de consentement, et ne peuvent pas étendre leur utilisation à des fins non divulguées ou invalides.

Si une application répond à toutes les exigences, le développeur doit toujours déclarer que QUERY_ALL_PACKAGES fait partie de l’application dans Play Console. Les développeurs qui ne soumettent pas de formulaire de déclaration ou les applications qui ne répondent pas aux exigences et tentent de toute façon d’afficher les applications sur le téléphone d’un utilisateur peuvent être supprimés complètement du Google Play Store. Non seulement votre application pourrait être suspendue, mais votre compte de développeur pourrait être résilié.

Top Deal du jour Vous pouvez en fait obtenir un haut-parleur intelligent Alexa sur Amazon aujourd’hui pour seulement 17,49 $! Prix: $ 17.49 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.