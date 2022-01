Voici ce que Google et Fitbit doivent faire pour suivre le rythme de Samsung et Apple dans l’espace portable

Si vous avez prêté attention au monde portable en 2021, vous savez que le sujet le plus chaud de l’année tournait autour de la nouvelle smartwatch Samsung Galaxy Watch 4. Ce n’était pas juste une autre Galaxy Watch; elle est devenue la première montre connectée Android à fonctionner sur la nouvelle plate-forme Wear OS – et reste la seule montre Wear OS 3 aujourd’hui.

Si vous ne le saviez pas, Google et Samsung ont uni leurs forces pour réunir le système d’exploitation Tizen de Samsung et le système d’exploitation Wear de Google en une seule plate-forme. Bien qu’il s’agissait d’une nouvelle passionnante à l’époque, la plupart des nouvelles suivantes ont tempéré notre enthousiasme.

Nous avons finalement appris que toutes les montres Wear OS existantes ne seraient pas éligibles pour passer à cette nouvelle plate-forme, y compris tous les modèles Galaxy Watch précédents, qui resteraient indéfiniment sur Tizen OS. Pour aggraver le coup, la poignée de montres éligibles ne recevrait Wear OS 3 qu’au début de 2022.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces réalisations ont été frustrées par de nombreux utilisateurs de smartwatch existants. La Galaxy Watch 4 a amené Wear OS dans la bonne direction, mais la plupart des utilisateurs conviendront que de sérieux changements sont encore nécessaires. Néanmoins, si Samsung peut faire mieux lorsqu’il s’agit de reconnaître les problèmes à mesure qu’ils surviennent et d’offrir des solutions judicieuses, il conservera probablement sa position comme l’un des noms portables les plus fiables sur le marché aux côtés d’Apple.

Google ne s’est fait aucune faveur en permettant à Samsung d’être la seule et unique montre connectée sur la nouvelle plate-forme au cours des derniers mois depuis son lancement. Il a acquis Fitbit il y a quelques années, mais n’a publié aucun Fitbit avec l’écosystème Wear OS. Les rumeurs d’une Pixel Watch circulent depuis un certain temps, mais Google n’a pas encore livré.

Avec très peu d’autres smartwatches mises à jour vers Wear OS 3, Google devra sortir les gros canons pour garder les gens intéressés par ses smartwatches et suivre le rythme de Samsung et Apple. Une Pixel Watch 2022 pourrait convaincre certains sceptiques, mais ce n’est qu’un début. Google doit apporter d’autres changements essentiels pour que Wear OS reste compétitif et reste pertinent dans le jeu des montres intelligentes.

Améliorer le logiciel

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Alors que la nouvelle plate-forme Wear OS est un pas dans la bonne direction, Google laisse encore à désirer en ce qui concerne son nouveau logiciel. Au cours des années précédentes, Wear OS était connu pour divers bogues logiciels et performances lentes, et Wear OS 3 n’a pas complètement résolu ce problème. S’il peut donner la priorité à l’amélioration des logiciels et des performances à mesure que ces problèmes surviennent, il rattrapera Apple.

Apple n’est en aucun cas parfait, mais il améliore constamment les logiciels existants.

Apple n’est en aucun cas parfait, mais il améliore constamment les logiciels existants et publie de nouvelles versions de watchOS. L’Apple Watch Series 7 fonctionne sur watchOS 8, qui a reçu de nombreux éloges de la part des utilisateurs existants. Les éléments de l’interface utilisateur sont visiblement plus grands pour tirer le meilleur parti de l’affichage plus grand. De plus, watchOS 8 améliore considérablement l’expérience de messagerie pour les utilisateurs. Désormais, vous pouvez facilement utiliser Scribble, Dictée et emoji dans le même message. Cela peut sembler être de petits détails, mais c’est ce qui permet à Apple de maintenir une position de leader dans l’espace portable.

En comparaison, la réponse au logiciel Galaxy Watch 4 a été plutôt mitigée. La plupart des commentaires initiaux étaient positifs, mais certaines personnes ont trouvé que la Galaxy Watch 4 était une déception. De la réactivité retardée aux problèmes de surchauffe en passant par les notifications inférieures, cela laissait trop de place à l’amélioration dans des domaines clés.

Avec les précédents modèles de Galaxy Watch et Tizen OS, les utilisateurs d’Android avaient généralement une expérience transparente et cohérente entre leur téléphone et leur montre. Vous obtenez également ce type d’expérience avec un iPhone et une Apple Watch. Malheureusement, cette fluidité sur laquelle les utilisateurs s’appuient semble s’être perdue dans la nouvelle plate-forme Wear OS, il serait donc agréable de voir Google travailler à la résolution de ces problèmes pour les futures mises à jour.

Tout le monde n’est pas encore convaincu par l’idée de la nouvelle plate-forme Wear OS, et c’est compréhensible. La Samsung Galaxy Watch 4 reste la seule montre à proposer activement le nouveau système d’exploitation. En tant que tel, tout le monde ne sera pas prêt à quitter le navire si tôt dans le jeu. La plate-forme est encore relativement nouvelle, ce qui signifie que Google a toujours la possibilité d’écouter les commentaires des utilisateurs et de mettre en œuvre des améliorations dans les futures mises à jour logicielles.

Concentrez-vous sur la durée de vie de la batterie

Source : Derrek Lee / Android Central

Si vous avez déjà possédé un appareil portable Fitbit, vous savez que ces appareils offrent une autonomie supérieure. Cela est particulièrement vrai lorsque vous le comparez aux montres Samsung et Apple existantes. Par exemple, le Fitbit Charge 5 est un tracker minuscule mais puissant qui offre une semaine d’autonomie sur une seule charge. Ses montres intelligentes offrent également une autonomie impressionnante, le Fitbit Sense fournissant au moins six jours d’autonomie.

La nouvelle Galaxy Watch 4 n’offre qu’environ 40 heures d’autonomie selon l’utilisation. C’est mieux que la durée de vie de la batterie de 24 heures trouvée sur la plupart des montres Wear OS, mais cela pourrait encore être mieux. Apple déçoit continuellement ses utilisateurs avec une faible autonomie de la batterie qui nécessite une charge quotidienne. La plupart des utilisateurs d’Apple ont accepté ce sort, mais Google ferait tourner les têtes s’il pouvait offrir le double ou le triple de la capacité d’Apple.

Espérons que les esprits collectifs de Fitbit, Wear OS de Google et Tizen OS de Samsung aideront Google à trouver un moyen d’augmenter la durée de vie de la batterie. Si ces trois puissances réunies ne peuvent pas accomplir cela, qui le peut ? Étant donné que les appareils Fitbit offrent une excellente autonomie depuis des années, vous aimeriez penser qu’il existe un terrain d’entente sur lequel atterrir.

Maintenant, n’oublions pas que Fitbit n’est pas exactement connu pour offrir le logiciel le plus sophistiqué de la planète. Par conséquent, il est compréhensible qu’un système plus avancé comme Wear OS consomme plus d’autonomie. Cela étant dit, il serait toujours agréable de voir plus d’un jour ou deux d’autonomie sur ces montres à l’avenir.

Ajouter de nouvelles fonctionnalités de santé et de remise en forme

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Apple ne commercialise peut-être pas ses montres en tant que montres connectées de fitness, mais elle s’est efforcée d’offrir un suivi de la santé et de la forme physique plus avancé ces dernières années. Les utilisateurs ont accès au suivi de l’oxygène dans le sang (SpO2), aux lectures d’électrocardiogramme (ECG), à un altimètre toujours allumé, et plus encore.

La société a également lancé son propre service d’abonnement appelé Apple Fitness+, qui est en concurrence avec Fitbit Premium et d’autres services similaires. Lorsque vous combinez cela avec le fait qu’Apple travaillerait à introduire des mesures de la pression artérielle, Google devrait prendre des notes.

Alors que de nombreux appareils portables Fitbit offrent déjà des fonctionnalités de santé avancées telles que l’ECG et la SpO2, Google devrait se concentrer sur l’apport de ces fonctionnalités aux montres Wear OS – y compris la rumeur Pixel Watch – s’il veut rivaliser avec Apple et Samsung. Bien sûr, les fonctionnalités de la montre intelligente sont excellentes, mais les fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique haut de gamme sont en grande partie la raison pour laquelle les appareils portables de Samsung et d’Apple continuent de réussir.

La Galaxy Watch 4 a fait passer le suivi avancé de la santé au niveau supérieur.

La plupart des gens conviendront que Samsung a fait un excellent travail en créant des appareils portables qui fusionnent de manière transparente le suivi de la condition physique et les fonctionnalités de smartwatch. La Galaxy Watch 4 a fait passer le suivi avancé de la santé au niveau supérieur avec le capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

Cet outil innovant de mesure de la composition corporelle est conçu pour donner aux utilisateurs une meilleure compréhension de leur état de santé général et de leur forme physique grâce à des mesures clés telles que le pourcentage d’eau corporelle et de graisse corporelle, les muscles squelettiques et le taux métabolique basal.

Lorsque l’acquisition de Fitbit par Google est devenue officielle, il a été annoncé que Fitbit serait à l’origine de l’expérience de suivi de la condition physique sur la nouvelle plate-forme Wear OS. Pour la première fois depuis l’acquisition, nous avons enfin la preuve que cela pourrait arriver bientôt.

Si vous êtes un fan de Google Fit, vous savez que les anciennes montres Wear OS ont fait un travail décent pour suivre vos mesures de santé et de forme physique. Cependant, cela ne se rapproche pas de l’expérience que vous aurez avec une montre Samsung. Cependant, l’ajout de l’intégration Fitbit à ce mélange pourrait changer la donne pour les montres Wear OS de Google.

C’est l’heure du LTE

Source : Derrek Lee / Android Central

La connectivité LTE n’est peut-être pas la fonctionnalité de montre intelligente la plus populaire, mais Google doit commencer à l’offrir en option s’il veut suivre Samsung et Apple. Le Fossil Gen 5 LTE de l’année dernière est la preuve que Google comprend ce concept, mais il a encore un long chemin à parcourir pour rattraper ses concurrents.

Pour mettre les choses en perspective, Samsung propose une connectivité LTE en option depuis la sortie de la première Galaxy Watch en 2018. Apple l’a introduite sur la Watch Series 3 en 2017. Pour être juste, Mobvoi a sorti la TicWatch Pro 4G/LTE en 2019. Cependant, cette montre obsolète n’est plus d’actualité, surtout si l’on considère qu’elle exécute Snapdragon Wear 2100.

Les utilisateurs qui souhaitent une expérience transparente entre leur téléphone et leur montre intelligente peuvent également souhaiter une connectivité LTE. Avoir la possibilité de laisser votre téléphone derrière vous lorsque vous allez courir est important, en particulier pour les utilisateurs qui achètent une montre connectée pour améliorer leur santé et leur forme physique. Google devra penser à sauter dans le train LTE s’il veut avoir une chance de suivre Samsung et Apple.

En bout de ligne

Compte tenu des efforts que l’entreprise a consacrés à ses appareils portables ces dernières années, de l’acquisition de Fitbit à la collaboration avec Samsung sur la nouvelle plate-forme Wear OS, il est difficile de croire qu’elle n’essaiera pas au moins de répondre à certains de ces fronts.

Pensez-vous que Google fera le nécessaire pour suivre Samsung et Apple ? Seul le temps nous le dira. Pour ma part, je resterai prudemment optimiste quant au fait que 2022 sera un tournant décisif pour Google dans le domaine des wearables.

