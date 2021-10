Voici ce que JPMorgan pense avoir déclenché la course spectaculaire de Bitcoin à 67 000 $ ZyCrypto

Publicité





JPMorgan affirme que la montée en flèche de Bitcoin est due à l’inflation croissante et non à l’approbation de l’ETF. La banque d’investissement souligne également la préférence croissante du Bitcoin par rapport à l’or pour étayer sa demande. Bitcoin est toujours prêt à monter plus haut à long terme

La préparation du lancement de ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), qui est devenu le premier ETF à terme Bitcoin américain, était pleine d’attentes élevées de la part des acteurs du marché. L’ETF n’a pas non plus été décevant car il a réalisé des performances impressionnantes au cours des 2 premiers jours de son lancement. Le premier jour, le téléscripteur a clôturé avec 570 millions de dollars d’actifs sous gestion et a porté ce chiffre à plus de 1 milliard de dollars le deuxième jour.

L’ETF à terme Bitcoin a également fait parler de lui et devait être ce qui était nécessaire pour alimenter l’ascension de Bitcoin vers de nouveaux sommets. Par conséquent, lorsque le prix de la crypto-monnaie pionnière a dépassé son précédent record historique pour atteindre un nouveau sommet de 66 930 $ mercredi, les acteurs du marché étaient prêts à recevoir la confirmation qu’ils avaient eu raison depuis le début.

Graphique BTCUSD par TradingView

Cependant, de l’avis de la banque d’investissement mondiale JPMorgan, Bitcoin est actuellement en plein essor pour une tout autre raison et non en raison du lancement de l’ETF. Bloomberg rapporte que les stratèges de la banque d’investissement dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou ont publié une analyse qui indique que le pic de Bitcoin est plus probablement dû à des préoccupations croissantes en matière d’inflation. Dans le rapport, la banque qui a noté qu’elle avait regardé Bitcoin prendre la part de marché de l’or, a déclaré qu’elle pensait que les gens pensaient que Bitcoin était une meilleure couverture contre l’inflation que l’or, ajoutant qu’elle avait également observé de l’argent sortir de l’or. marché dans Bitcoin récemment.

Cette position s’aligne fortement sur celle également exprimée par le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones qui a récemment déclaré que Bitcoin « gagnait la course contre l’or » et était sa couverture d’inflation préférée. Jones ajoute également qu’il préférerait investir directement dans Bitcoin plutôt que d’utiliser un ETF.

Pour présenter également un argument plus solide en faveur de l’inflation et de la baisse de confiance dans le rôle de l’or en tant que couverture contre l’inflation, un récent rapport du Financial Times note également que les commerçants se débarrassent sérieusement de l’or pour Bitcoin. Jusqu’à 10 milliards de dollars auraient été retirés des fonds de suivi de l’or alors même que la valeur de l’or a baissé l’année dernière. L’or est actuellement en baisse d’environ 6% au cours de l’année de clôture.

Bien qu’il semble perdre son battage publicitaire et son éclat, l’ETF ProShares a tout de même atteint plusieurs jalons incroyables. C’est l’ETF le plus rapide à amasser plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion en moins de 48 heures, tandis que le précédent détenteur du record, qui était un ETF adossé à de l’or, l’a fait en 3 jours il y a environ 18 ans. Il a également eu des volumes de transactions quotidiens de plus d’un milliard de dollars en deux jours de son existence.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les observateurs sont optimistes et pensent que Bitcoin est toujours sur le point de monter en flèche, surtout maintenant que les institutions parient gros dessus en tant qu’investissement refuge contre l’inflation mondiale.

